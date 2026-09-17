Zagadka mieszkania posła Gomoły. "Prywatna kwatera, prywatna sprawa"

Adam Gomoła o wynajmie mieszkania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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Dziennikarz TVN24 Radomir Wit zapytał posła Gomołę o pojawiające się w mediach społecznościowych doniesienia dotyczące wynajmu mieszkania. Według tych doniesień poseł Polski 2050 wynajmuje w Warszawie mieszkanie od swoich rodziców i płaci za nie pieniędzmi, które otrzymuje z Kancelarii Sejmu. Każdy parlamentarzysta, który zadeklaruje, że nie chce korzystać z bezpłatnego lokum w położonym opodal Sejmu hotelu poselskim ma prawo do ryczałtu na wynajem mieszkania w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie. Pieniądze na wynajem mieszkania otrzymują parlamentarzyści posiadający kilka a nawet kilkanaście mieszkań.

Gomoła o transparentności wydatków

Najmłodszy polski poseł odpowiedział, że reporter powinien zwrócić się z pytaniem do Kancelarii Sejmu i zaznaczył, że "prywatna kwatera jest prywatną sferą".

- Uważam, że duża część wydatków w biurze poselskim powinna być od razu w systemie widoczna, a nie uzyskiwana po jakimś czasie. Powinna być pełna transparentność, a nie wybiórcza, w której dopytuje się najmłodszych ludzi wiedząc o tym, że jest powszechny ageism wśród osób, które obserwują politykę - mówił.

Wit poruszył również temat leasingowania przez posła Gomołę samochodu od firmy, w której wspólniczką była lub miała udziały osoba, z którą łączy go osobista relacja. Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że Gomoła płacił publicznymi pieniędzmi z korzystanie z samochodu użyczonego przez firmę z którą związana była jego partnerka. - Nie zawierałem transakcji z żadną firmą, czy osobą, która była udziałowcem w takiej firmie. Chcę to wyraźnie zdementować - podkreślił poseł.

Jak dodał, "to są informacje, które Kancelaria Sejmu uzyskiwała, bo to są wydatki biura poselskiego, każdy ma do nich wgląd".

- Jestem za pełną transparentnością i jeżeli takie zmiany się pojawią, Marszałek Sejmu zaproponuje coś takiego, ja to z pełnym sercem poprę - stwierdził

Leasing samochodu za 40 tysięcy

W maju w wyniku kontroli w biurze poselskim Adama Gomoły wyszło na jaw, że na wynajem samochodu w 2025 roku wydał 37 tysięcy złotych z pieniędzy publicznych. Poseł pytany przez Wita, jakie auto konkretnie wynajmuje odpowiedzieć nie chciał. - Wolę sobie zostawić tę sprawę. Wiem, że to potrafi budzić wielkie emocje, a nie uważam, żeby to było ważne - powiedział.

Jak mówił Gomoła, "widział, że są nawet wydatki po sześćdziesiąt, siedemdziesiąt tysięcy złotych, więc naprawdę myśli, że dość rozsądnie do tego podchodzi". Uzasadniał też, że wynajmuje samochód, ponieważ własnego nie posiada.

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Powrót Gomoły do Polski 2050

O Gomole - najmłodszym pośle tej kadencji Sejmu zrobiło się głośno w 2024 roku, gdy został on wyrzucony z partii. Doszło do tego po ujawnieniu nagrań, na których miał namawiać kandydata do sejmiku województwa do wpłacenia 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy bliskiej współpracowniczki posła - Barbary Łabędzkiej. Gomoła wielokrotnie temu zaprzeczał. Do ugrupowania Polska 2050 wrócił w 2025 roku.

Prokuratura Rejonowa w Opolu w kwietniu 2024 roku wszczęła śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości przy finansowaniu kampanii samorządowej Polski 2050. Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, informował w marcu 2026 roku, że przedstawiono zarzuty trzem kobietom współpracującym w przeszłości z Gomołą. Poseł był przesłuchany w charakterze świadka.