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Sprawa terminala LPG. "Cel może być inny"

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Piotr Polak/PAP
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Na wschodniej granicy jest 20 terminali LPG. Po wprowadzeniu sankcji na import tego paliwa z Rosji i Białorusi stoją w zasadzie bezczynnie - mówi Paweł Bielski, szef rady Polskiej Izby Gazu Płynnego. A utrzymanie takich baz kosztuje. To może tłumaczyć, dlaczego prywatna spółka OniCo sprzedała swój terminal firmie należącej do Białorusinów.

Z opublikowanego wczoraj w serwisie "Newsweek" artykułu wynika, że prywatna, notowana na rodzimej giełdzie spółka OniCo sprzedała firmie WGT Group terminal przeładunkowy do LPG w położonej pod wschodnią granicą miejscowości Planta. Terminal jest wyposażony w bocznice kolejową, magazyny gazu i resztę potrzebnej do odbioru i przeładunku gazu płynnego infrastruktury. O planach sprzedaży tego obiektu przez prywatną spółkę Ministerstwo Aktywów Państwowych informowało Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która z kolei ostrzegała przed transakcją. WGT Group ma powiązania właścicielskie z Białorusią, choć prowadzi też rozległe interesy w Polsce. Lasy Państwowe, które zgodnie z prawem mogły skorzystać z prawa pierwokupu, nie zrobiły tego, bo paliwami LP nie handlują.

O powody sprzedaży terminala podmiotowi należącemu do białoruskich przedsiębiorców z branży paliwowej zapytaliśmy spółkę OniCo. Czekamy na odpowiedź.

Z analizy rynku gazu płynnego wynika jednak, że po wprowadzeniu zakazu importu LPG z Rosji i Białorusi zimą 2024 roku ruch na blisko 20 terminalach LPG położonych wzdłuż wschodniej granicy zamarł.

Krajowa produkcja LPG

Jak tłumaczy Paweł Bielski, prezes rady Polskiej Izby Gazu Płynnego, polski rynek tego paliwa to ok. 2,5 mln ton rocznie. Zdecydowana większość, 1,9 mln ton, jako autogaz, trafia do zbiorników samochodowych. 200 - 230 tys. ton sprzedawanych jest w 11-kilogramowych butlach, głównie do kuchenek, a reszta do przydomowych zbiorników, wykorzystywana potem jako paliwo grzewcze.

Krajowa produkcja to ok. 450 tys. ton rocznie, powstająca głównie jako uboczny produkt rafinacji ropy naftowej w Płocku i Gdańsku, jako uboczny produkt wydobycia gazu ziemnego przez dawne PGNiG, obecnie myOrlen, a także, w niewielkich ilościach, jako produkt przerobu tłuszczów roślinnych (tak zwany biopropoan).

Miażdżącą większość wolumenów importujemy, głównie z Norwegii i Szwecji (ze Szwecji sprowadzamy tak naprawdę gaz amerykański). A także z portów ARA (Antwerpia, Rotterdam, Amsterdam). - LPG z tych kierunków trafia do Polski przez terminale morskie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie - mówi Paweł Bielski. - Istotna część rynku to również dostawy z rafinerii niemieckich, skąd LPG sprowadzane jest drogą kolejową - dodaje.

Puste terminale przy granicy

Paliwo jest przeładowywane w siedmiu terminalach w Polsce. Terminale wzdłuż wschodniej granicy, których jest aż 20, od zimy 2024 stoją w dużej mierze puste. Próbują na siebie zarobić jako bazy paliwowe obsługujące lokalny rynek w promieniu 100 – 120 km, choć oczywiście tylko po polskiej stronie granicy. Te położone bliżej południowej granicy sprowadzają niewielkie ilości LPG z portów czarnomorskich, z Rumunii i Bułgarii.

To może tłumaczyć dlaczego OniCo sprzedało Białorusinom swój terminal. W branży nie brakuje głosów, że będzie on wykorzystywany w innym celu niż rozładunek LPG.

Ministerstwo Aktywów Państwowych, które informowało ABW o planowanej transakcji, zwraca w korespondencji z tvn24.pl uwagę na cenę, po której WGT kupiła terminal na Podlasiu. 14 mln zł (netto) to cena większej stacji benzynowej, w skali kraju baza w Plancie to obiekt bez istotnego znaczenia.

Ceny autogazu rosną

Ceny LPG jako paliwa samochodowego w ostatnich miesiącach, w relacji do cen benzyny i oleju napędowego, pozostawały umiarkowane. To zasługa kilku korzystnych zbiegów okoliczności. Przede wszystkim wysokiej produkcji w USA, ale także słabości popytu w Europie Zachodniej, bo zakłady przemysłowe i chemiczne w Holandii i w Niemczech, które jeszcze niedawno konsumowały duże ilości tego paliwa, teraz ograniczają produkcję.

W ostatnich dniach na rynku LPG doszło jednak do zachwiania równowagi. Po zaostrzeniu konfliktu na linii USA - Iran w ostatnich dniach doszło do zwyżki cen w portach z ok. 520 do 640 dolarów za tonę. - W przyszłym tygodniu może to oznaczać zauważalny wzrost cen autogazu na stacjach - zapowiada Paweł Bielski.

Po polskich drogach jeździ obecnie 3,5 mln samochodów zasilanych LPG. Polska to największy rynek tego paliwa w Europie.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
LPGEnergetykaPaliwo
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