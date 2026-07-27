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Przypomnienie dla 12 milionów Polaków. Termin upływa za kilka dni

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Gawkowski: będziemy rozwijali mObywatela, będziemy wdrażać europejski portfel tożsamości cyfrowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Do piątego sierpnia należy zalogować się do aplikacji mObywatel - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Ma to służyć przedłużeniu certyfikatów dokumentów, w tym mDowodu.

Aktualizacja certyfikatów dokumentów - mDowodu, dokumentu ochrony czasowej, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej - odbędzie się automatycznie, pod warunkiem zalogowania do aplikacji mObywatel przed 5 sierpnia b.r.

Przedłużenie ważności dokumentów w mObywatel

Dokumenty użytkowników, którzy nie zalogują się do aplikacji w ciągu najbliższych dni, wygasną. W takiej sytuacji konieczne będzie przywrócenie ich ważności. W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną.

Pozostałe dokumenty będzie można zaktualizować jedynie ręcznie: legitymację szkolną przy użyciu ponownie wygenerowanego kodu QR wygenerowanego w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), a legitymację studencką - dzięki kodowi QR ponownie pobranemu w dziekanacie.

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Obecnie z mObywatela korzysta blisko 12 mln osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to - obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej - m.in. prawo jazdy, Karta Dużej Rodziny, legitymacja emeryta-rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Źródło: PAP
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Tagi:
mObywatelministerstwo cyfryzacji
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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