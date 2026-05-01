Minister rolnictwa: stuprocentowe straty. Przymrozki dotknęły sadowników

Sad zniszczony przez mróz w miejscowości Zakrzów
Czwartkowy poranek był naprawdę mroźny. Opowiada Tomasz Wasilewski
Źródło: TVN24
W niektórych gospodarstwach możemy mówić o stratach stuprocentowych - powiedział w piątek minister rolnictwa Stefan Krajewski w jednej z miejscowości dotkniętych klęską. Zapowiedział także szybkie działania pomocowe.

Przechodząca w ostatnich dniach przez Polskę fala przymrozków wyrządziła duże straty w sadach.

- We wszystkich samorządach będą komisje tak, żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc wystąpić wzorem lat ubiegłych do Komisji Europejskiej o nadzwyczajną pomoc - zapowiedział w piątek minister rolnictwa Stefan Krajewski w trakcie konferencji prasowej w Zakrzewiu.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas konferencji prasowej w miejscowości Zakrzów
Komisje mają ruszyć w poniedziałek 4 maja

Krajewski zapowiedział wsparcie dla rolników, na które MRiRW zabezpieczyło pieniądze w swoim budżecie. Wyraził nadzieję, że od poniedziałku wojewodowie zaczną powoływać komisje do szacowania strat.

Przekazał także, że będzie wymagał od swoich współpracowników "jak najszybszego działania", żeby "pomoc możliwie jak najszybciej popłynęła i dotarła w sposób sprawiedliwy w pierwszej kolejności do tych, w których gospodarstwach te straty są największe".

Problemy z ubezpieczeniem sadów

Szef resortu rolnictwa został zapytany o kwestię ubezpieczeń sadowników, którzy zwrócili uwagę, że mają obowiązek ubezpieczania upraw, ale firmy ubezpieczeniowe nie chcą tego robić. Zaproponowali utworzenie funduszu składkowego, który miałby być zasilany z opłat obszarowych.

Krajewski przyznał, że potrzeba rozwiązania systemowego, które musi znaleźć poparcie na poziomie rządowym i parlamentarnym. - Na pewno przygotujemy takie rozwiązanie w tym roku – zapowiedział.

Hetman: jest rezerwa w wysokości 480 milionów euro

Europoseł PSL Krzysztof Hetman przekazał z kolei, że w czwartek rozmawiał z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat wsparcia rolników z budżetu unijnego.

- Jest taka rezerwa przewidziana na tego typu sytuacje nieszczęśliwe w wysokości 480 milionów euro, dlatego tak szalenie ważne jest, żeby jak najszybciej dokonać oceny skutków (przymrozków – red.) - powiedział.

Krzysztof Hetman w sadzie zniszczonym przez mróz w miejscowości Zakrzów
Wicewojewoda lubelski Andrzej Maj zadeklarował, że straty będą szacowane szybko, żeby "jak najszybciej sformułować wniosek do Komisji Europejskiej”.

Sadownik: to jest trzeci rok strat

- To co nas spotkało przez ostatnie trzy noce to ogromna tragedia - powiedział sadownik Marcin Gazda, którego 26-hektarowe gospodarstwo wizytował minister. Rolnik przyznał, że pierwsza zimna noc z temperaturą do -4 st. C zaskoczyła sadowników już w ubiegłym tygodniu. Jednak najgorsze – w jego ocenie – były trzy noce w tym tygodniu, kiedy mróz wyniósł nawet -10 st. C.

Gazda powiedział, że gospodarze palili ogniska, żeby uchronić rośliny przed zimnem. Nie zapobiegło to jednak stratom wśród jabłoni, które w swoim sadzie oszacował na 90-100 proc.

- To jest trzeci rok strat. Dla sadownictwa to jest katastrofa - zaznaczył. Ostateczne skutki ostatnich przymrozków rolnik ma poznać w czerwcu, kiedy u jabłoni występuje tzw. opad.

Sad zniszczony przez mróz w miejscowości Zakrzów
Prezes Związku Sadowników: to armagedon

Prezes Związku Sadowników RP, poseł Mirosław Maliszewski powiedział w środę, że to co się dzieje obecnie w sadach - to "armagedon". Jest to jedna z największych klęsk przymrozkowych w ostatnich latach. - Przymrozki trwają już od 3 dni, ma być jeszcze zimna kolejna noc - zaznaczył poseł.

MRiRW komunikowało w środę, że w ubiegłym roku do rolników trafiło rekordowe wsparcie z powodu klęsk żywiołowych. 39 mln zł otrzymali rolnicy poszkodowani w powodzi w 2024 r.; 36 mln zł - producenci rolni z Żuław; 205 mln zł trafiło do producentów rolnych w związku ze szkodami spowodowanymi suszą w 2024 r., zaś 408 mln zł dostali rolnicy, którzy ponieśli w 2025 r. szkody w wyniku przymrozków wiosennych, powodzi, gradu, deszczu nawalnego i huraganu.

Fala potężnych przymrozków

IMGW w piątkowe południe wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami, które będą obowiązywały w województwach: pomorskim, podlaskim oraz znacznej części woj.:

  • zachodniopomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • lubelskiego,
  • podkarpackiego,
  • małopolskiego,
  • a także na obrzeżach kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Alerty zostały wydane w związku z prognozowanym spadkiem temperatury powietrza do około 1 st. C, a przy gruncie do minus 2 st. C. Instytut ostrzegł, że wartości te będą lokalnie zróżnicowane zależnie od warunków terenowych. Zaczną one obowiązywać w sobotę, 2 maja, od godz. 1.00 do godz. 7.00. 

