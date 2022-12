Rafineria pod szczególną ochroną. Spółka trafi na specjalną listę

Wykaz podmiotów podlegających ochronie

Do tej pory na liście takich podmiotów było 13 spółek, między innymi KGHM, Azoty, Tauron, ale także Orange Polska. Wpisanie Rafinerii Gdańskiej do wykazu podmiotów podlegających ochronie spowoduje, że kontrolę nad spółką będzie miał minister aktywów państwowych.

Według Business Insider to on będzie de facto decydował o blokowaniu sprzedaży inwestorowi, jeśli władze uznają go za niepożądane. O możliwości dopisania do listy Rafinerii Gdańskiej jako pierwszy napisał serwis businessinsider.pl.

Umowa Orlenu z Saudi Aramco

Nie wiadomo, czy zapisy projektu znalazły się w finalnej umowie, ale wiele na to wskazuje, między innymi dokument z Komisji Europejskiej, która dała zgodę na fuzję oraz to, że Orlen, w odpowiedzi na szczegółowe pytania reporterów "Czarno na białym", nie zaprzeczył tym zapisom. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę interes publiczny, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne państwa, dziennikarze zdecydowali się ujawnić, co zostało wpisane do projektu umowy tej strategicznej dla Polski transakcji i raz jeszcze publicznie pytają zarówno Orlen, jak i nadzorujące go Ministerstwo Aktywów Państwowych, co znalazło się w ostatecznej wersji umowy.