Przybory kuchenne wycofane ze sklepów. "Nie należy używać"
"Główny Inspektorat Sanitarny został powiadomiony przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o stwierdzonej migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z zestawu przyborów kuchennych do żywności" - czytamy w komunikacie.
Sanepid wyjaśnił, że pierwszorzędowe aminy aromatyczne to "substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności" - wyjaśnił sanepid.
Szczegóły dotyczące produktów
GIS podał, że następujące produkty zostały wycofane z obrotu:
- Nazwa produktu: Kuechenhelfer Set 5 teilig
- Numery partii: 716371209
- EAN: 5902719506734
- Kraj pochodzenia: Chiny
- Importer: Kik - Textilien und Non-Food GmbH, Siemenstrasse 21, Boenen, 59199
- Dystrybutor w Polsce: KIK Textil Sp. z o.o., ul. Legnicka 21A, 53-671 Wrocław.
Zalecenia dla konsumentów
Producent wycofuje obecnie produkty z obrotu. "Podmiot KiK Niemcy ogłosił publiczne wycofanie produktu 22 października 2026 r. Informacja ta została ogłoszona za pomocą ogłoszenia wywieszonego w oddziałach oraz na stronie internetowej firmy".
"Nie należy używać produktów z partii wskazanej w komunikacie do kontaktu z żywnością" - zaleca inspektorat.