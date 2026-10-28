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Przybory kuchenne wycofane ze sklepów. "Nie należy używać"

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przybory kuchenne shutterstock_2708275205
Ser wycofany z obrotu
Źródło wideo: GIS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu jednej z partii zestawów przyborów kuchennych. Stwierdzono, że z przyborów kuchennych do żywności przenikają szkodliwe substancje chemiczne.

"Główny Inspektorat Sanitarny został powiadomiony przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o stwierdzonej migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z zestawu przyborów kuchennych do żywności" - czytamy w komunikacie.

Sanepid wyjaśnił, że pierwszorzędowe aminy aromatyczne to "substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności" - wyjaśnił sanepid.

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Szczegóły dotyczące produktów

GIS podał, że następujące produkty zostały wycofane z obrotu:

  • Nazwa produktu: Kuechenhelfer Set 5 teilig
  • Numery partii: 716371209
  • EAN: 5902719506734
  • Kraj pochodzenia: Chiny
  • Importer: Kik - Textilien und Non-Food GmbH, Siemenstrasse 21, Boenen, 59199
  • Dystrybutor w Polsce: KIK Textil Sp. z o.o., ul. Legnicka 21A, 53-671 Wrocław.
Przybory kuchenne wycofane z obrotu
Przybory kuchenne wycofane z obrotu
Źródło zdjęcia: GIS

Zalecenia dla konsumentów

Producent wycofuje obecnie produkty z obrotu. "Podmiot KiK Niemcy ogłosił publiczne wycofanie produktu 22 października 2026 r. Informacja ta została ogłoszona za pomocą ogłoszenia wywieszonego w oddziałach oraz na stronie internetowej firmy".

"Nie należy używać produktów z partii wskazanej w komunikacie do kontaktu z żywnością" - zaleca inspektorat.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
GISostrzeżenia
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