Przybory kuchenne wycofane ze sklepów. "Nie należy używać"

Ser wycofany z obrotu Źródło wideo: GIS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Główny Inspektorat Sanitarny został powiadomiony przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o stwierdzonej migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z zestawu przyborów kuchennych do żywności" - czytamy w komunikacie.

Sanepid wyjaśnił, że pierwszorzędowe aminy aromatyczne to "substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności" - wyjaśnił sanepid.

Szczegóły dotyczące produktów

GIS podał, że następujące produkty zostały wycofane z obrotu:

Nazwa produktu: Kuechenhelfer Set 5 teilig

Numery partii: 716371209

EAN: 5902719506734

Kraj pochodzenia: Chiny

Importer: Kik - Textilien und Non-Food GmbH, Siemenstrasse 21, Boenen, 59199

Dystrybutor w Polsce: KIK Textil Sp. z o.o., ul. Legnicka 21A, 53-671 Wrocław.

Przybory kuchenne wycofane z obrotu Źródło zdjęcia: GIS

Zalecenia dla konsumentów

Producent wycofuje obecnie produkty z obrotu. "Podmiot KiK Niemcy ogłosił publiczne wycofanie produktu 22 października 2026 r. Informacja ta została ogłoszona za pomocą ogłoszenia wywieszonego w oddziałach oraz na stronie internetowej firmy".

"Nie należy używać produktów z partii wskazanej w komunikacie do kontaktu z żywnością" - zaleca inspektorat.