Paczki z Chin pod lupą. Do budżetu może wpłynąć ponad miliard złotych

W Sejmie ruszył proces legislacyjny nowelizacji ustawy o VAT. Zakłada on zniesienie zwolnienia z VAT dla importu spoza Unii Europejskiej towarów w tak zwanych małych przesyłkach o wartości do 22 euro. Nowe przepisy mogą oznaczać zmiany, w tym wzrost cen, dla osób korzystających z chińskich serwisów zakupowych.

Komisja finansów publicznych rozpatrzyła i przyjęła w środę wieczorem rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, która ma na celu implementację do polskich regulacji unijnych dyrektyw tzw. pakietu e-commerce związanego z uszczelnieniem VAT-u w zakresie handlu internetowego.

"Wszystkie przysyłki spoza UE (np. z Chin) od 1 lipca z obowiązkowym VAT. Także te poniżej 22 euro, które do tej pory były z tego zwolnione. To 1,1 mld zł extra do budżetu/rok" - skomentował na Twitterze ekonomista z Uniwersytetu Wrocławskiego Rafał Mundry,