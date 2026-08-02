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Przejęte konta WhatsApp i podejrzane wiadomości. Wiceminister wśród ofiar przestępstwa

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Arkadiusz Myrcha
Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości o ataku na policjantów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu - poinformował działający w strukturach NASK-Państwowego Instytutu Badawczego zespół do odpowiadania na incydenty dotyczące bezpieczeństwa w sieci CERT. Ofiarą takiego przestępstwa padł wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. "Proszę nie klikać" - zaapelował polityk.

CERT ostrzegł na platformie X przed "prośbami o głosowanie od znajomych". Jak wyjaśnił, "przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu".

"Warunkiem głosowania jest 'weryfikacja' poprzez konto WhatsApp. Oszuści uzyskują dostęp do naszego konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia - poprzez zeskanowanie aplikacją podstawionego kodu QR lub przepisanie kodu weryfikacyjnego" - przekazał.

Jak zaznaczono we wpisie, "jeżeli padniesz ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparuj wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji - tylko w ten sposób odetniesz przestępcom dostęp".

Zespół zajmujący się cyberbezpieczeńśtwem wskazał, że podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza na jego stronie internetowej lub w aplikacji mObywatel (usługa "Bezpiecznie w sieci"), z kolei SMS-y można przekazać na darmowy numer 8080.

CERT Polska (Computer Emergency Response Team - red.) podlega instytutowi NASK, który z kolei jest pod nadzorem Ministerstwa Cyfryzacji. Funkcjonować zaczął w 1996 r. Jego podstawowym zadaniem jest obsługa incydentów bezpieczeństwa i współpraca z podobnymi jednostkami na całym świecie, zarówno w działalności operacyjnej, jak i badawczo-wdrożeniowej.

Arkadiusz Myrcha celem ataku

O incydencie poinformował wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

"!! UWAGA!! Jeśli ktoś na WhtasApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus!" - napisał sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Phishing - popularna metoda oszustów

Rodzaj przestępstwa, jakiego ofiarą padł polityk to phishing.

Nazwa budzi skojarzenia z angielskim słowem "fishing", które oznacza "łowienie ryb". Cyberprzestępcy bazujący na technice phishingu, podobnie jak wędkarze, zarzucają na użytkownika przynętę, która ma uśpić czujność. Phishing jest jednym z najczęściej używanych sposobów do wyłudzania danych w sieci. Używający techniki phishingu cyberprzestępcy podszywają się pod firmy kurierskie, banki, teleoperatorów, a nawet naszych znajomych i starają się - w jak najmniej podejrzany sposób - wyłudzić używane przez nas dane do logowania w różnych serwisach. Fałszywe wiadomości, które mają nakłonić nas do podania wrażliwych informacji, często brzmią bardzo autentycznie.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
CyberatakCyberbezpieczeństwoatak hakerówMinisterstwo Sprawiedliwości
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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