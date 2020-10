Przerwy w bankach pod lupą Rzecznika Finansowego. "To niepokojące zjawisko"

Klienci skarżą się do Rzecznika Finansowego na niedostępność oferowanych przez banki usług online, a w szczególności na sposoby informowania i traktowania klientów w takich sytuacjach - poinformowało biuro RF. Rzecznik wystąpił do banków oraz do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie informacji dotyczących zakresu i częstotliwości występowania przerw.