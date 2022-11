Utrudnienia w dostępie do konta. Na liście największy bank w Polsce

czytaj dalej

Elon Musk w piątek ma rozpocząć masowe zwolnienia w Twitter Inc. Tak wynika z wewnętrznego e-maila, do którego dotarły "The New York Times" i "The Washington Post". Wcześniej pojawiały się informacje, że pracę może stracić 50, a nawet 75 procent pracowników. Twitter Inc. poinformował, że jego biura będą tymczasowo zamknięte.