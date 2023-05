Utrudnienia dla klientów kilku banków

czytaj dalej

Transfer technologii jądrowych z Korei Południowej między innymi do Polski to przedmiot prawnego sporu między amerykańską spółką Westinghouse Electric Company (WEC) a Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP). Według WEC wymagane do tego są zgody władz USA i samej firmy. KHNP uważa, że nie musi nikogo pytać.