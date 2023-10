Utrudnienia w dużych bankach. "Jeśli możesz, wypłać gotówkę"

Bank Pekao, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Alior Bank oraz Bank Pocztowy - te banki zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia. Część osób nie będzie mogła się zalogować do bankowości internetowej i mobilnej. Niektórzy klienci mogą mieć także kłopoty z płatnościami kartami.

Bank Pekao

Jak czytamy w komunikacie, w godzinach 2.30-3.30 nie będzie można zalogować się m.in. do serwisu Pekao24 i skorzystać z aplikacji PeoPay. Aplikacja PeoPay KIDS także będzie niedostępna.

Ponadto w niedzielę w godzinach od 20.00 do 22.00 nastąpi przerwa w dostarczeniu powiadomień o wpływie na konto, zrealizowanych zleceniach stałych, poleceniach zapłaty i zrealizowanych operacjach Blik (płatność, wypłata gotówki).

Santander Bank Polska

Bank powiadomił, że w niedzielną noc, w godzinach od 1.30 do 3.30, nie będą działać przelewy natychmiastowe, płatności w sklepach internetowych (Przelew24) i Blik.

"Karty będą działać. Jeśli musisz wysłać pilny przelew, zrób to przed zaplanowaną przerwą. W razie potrzeby możesz też wypłacić dodatkową gotówkę z bankomatu" - napisano w komunikacie banku.

ING Bank Śląski

"Od 23.00 w sobotę (28 października) do 5.30 w niedzielę (29 października) planujemy prace serwisowe. W tym czasie mogą być niedostępne m.in. system Moje ING, bankomaty czy płatności internetowe" - poinformował ING Bank Śląski w komunikacie.

mBank

"W ostatnią niedzielę października przechodźmy na czas zimowy. Wskazówki zegarów przestawiamy o godzinę do tyłu, czyli z godz. 3:00 na 2:00. W tym roku czas letni na zimowy zmieniamy w nocy z 28 na 29 października. Dla nas oznacza to wyłączenie banku. Wykorzystamy jednak tę okazję do wprowadzenia zmian, które pozwolą nam rozwijać produkty i usługi z których korzystacie w banku" - podał mBank.