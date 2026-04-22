Rosati do klientów Zondacrypto: trzeba robić to szybko

Adam Styczek |

Rosati do klientów Zondacrypto: zawiadomić UOKiK, prokuraturę i estoński nadzór

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek śląska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto. Powierzono je do przeprowadzenia funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Wrocławia.

Sędzia Trybunału Stanu (TS) i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA) Przemysław Rosati zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24, co powinni zrobić klienci Zondacrypto w sytuacji, gdy upadek tej firmy jest nieunikniony, odpowiedział: "Po pierwsze zabezpieczyć dla własnych potrzeb i późniejszego postępowania karnego albo cywilnego to, co mają na kontach". - Wszystko, co jest dostępne na dziś, bo nigdy nie wiadomo, do kiedy będzie to dostępne - wskazał.

Przemysław Rosati zasugerował również zawiadomienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i prokuratury. - Można rozważyć też zawiadomienie estońskiego nadzoru finansowego, bo wiemy, że polscy politycy nie zdążyli albo nie chcieli zdążyć i w Polsce kryptowaluty, i giełdy, które funkcjonują nie są poza nadzorem, więc estoński nadzór jest jak najbardziej właściwy - podkreślił.

Czy klienci Zondacrypto mają szansę na odzyskanie środków?

- Jeżeli chodzi o kwestie odzyskania środków to wszystko zależy od tego, czy te środki jeszcze są - stwierdził sędzia TS i prezes NRA. Przyznał, że jeśli tych środków już nie ma, to jest już "pozamiatane".

- Dlatego trzeba robić to szybko - podkreślił i przypomniał: "polska prokuratura, estoński nadzór i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce, pozew do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie w ramach takiego postępowania". - Warto korzystać z pomocy adwokata, bo to nie są proste sprawy - zastrzegł.

Przemysław Rosati zwrócił uwagę, że Polsce nie ma nadzoru. - Mówimy od kilku dni o wecie prezydenta. De facto od kilku lat ten rynek jest nieuregulowany. Komuś najwidoczniej to nie przeszkadzało i to jest kolejny błąd polskiej klasy politycznej - ocenił.

Sprawa Zondacrypto

Śledztwo w sprawie Zondacrypto jest prowadzone pod kątem "wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania walut typu fiat oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem". Zakresem śledztwa objęto zachowania podejmowane na terenie całego kraju od 2022 roku.

Podstawą wszczęcia śledztwa były zawiadomienia pokrzywdzonych, a także doniesienia medialne na temat problemów związanych z wypłatą środków zgromadzonych w ramach Zondacrypto.

"Właściciel giełdy wskazał przy tym, że od 2022 roku nie posiadała ona dostępu do tak zwanego zimnego portfela, na którym przechowywane mają być środki w ilości około 4500 BTC, którą to informację zatajono przed klientami" - podała prokuratura w komunikacie.

