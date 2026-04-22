Rosati do klientów Zondacrypto: trzeba robić to szybko

Rosati do klientów Zondacrypto: zawiadomić UOKiK, prokuraturę i estoński nadzór
Źródło: TVN24
Klienci Zondacrypto powinni jak najszybciej informować UOKiK i prokuraturę, a także ewentualnie estoński nadzór finansowy - zalecił w "Faktach po Faktach" sędzia Trybunału Stanu (TS) i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA) Przemysław Rosati. Podkreślił, że klienci giełdy kryptowalut powinni korzystać z pomocy adwokata, bo "to nie są proste sprawy".

W piątek śląska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto. Powierzono je do przeprowadzenia funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Wrocławia.

Sędzia Trybunału Stanu (TS) i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA) Przemysław Rosati zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24, co powinni zrobić klienci Zondacrypto w sytuacji, gdy upadek tej firmy jest nieunikniony, odpowiedział: "Po pierwsze zabezpieczyć dla własnych potrzeb i późniejszego postępowania karnego albo cywilnego to, co mają na kontach". - Wszystko, co jest dostępne na dziś, bo nigdy nie wiadomo, do kiedy będzie to dostępne - wskazał.

"Idealne żerowisko dla tego rodzaju sępów". Rady dla klientów Zondacrypto
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Idealne żerowisko dla tego rodzaju sępów". Rady dla klientów Zondacrypto

Przemysław Rosati zasugerował również zawiadomienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i prokuratury. - Można rozważyć też zawiadomienie estońskiego nadzoru finansowego, bo wiemy, że polscy politycy nie zdążyli albo nie chcieli zdążyć i w Polsce kryptowaluty, i giełdy, które funkcjonują nie są poza nadzorem, więc estoński nadzór jest jak najbardziej właściwy - podkreślił.

Czy klienci Zondacrypto mają szansę na odzyskanie środków?

- Jeżeli chodzi o kwestie odzyskania środków to wszystko zależy od tego, czy te środki jeszcze są - stwierdził sędzia TS i prezes NRA. Przyznał, że jeśli tych środków już nie ma, to jest już "pozamiatane".

 - Dlatego trzeba robić to szybko - podkreślił i przypomniał: "polska prokuratura, estoński nadzór i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce, pozew do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie w ramach takiego postępowania". - Warto korzystać z pomocy adwokata, bo to nie są proste sprawy - zastrzegł.

"Idealne żerowisko dla tego rodzaju sępów". Rady dla klientów Zondacrypto
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Idealne żerowisko dla tego rodzaju sępów". Rady dla klientów Zondacrypto

Przemysław Rosati zwrócił uwagę, że Polsce nie ma nadzoru. - Mówimy od kilku dni o wecie prezydenta. De facto od kilku lat ten rynek jest nieuregulowany. Komuś najwidoczniej to nie przeszkadzało i to jest kolejny błąd polskiej klasy politycznej - ocenił.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto jest prowadzone pod kątem "wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania walut typu fiat oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem". Zakresem śledztwa objęto zachowania podejmowane na terenie całego kraju od 2022 roku.

Problemy Zondacrypto. "Wszyscy są bogaci, ale jedynie na papierze"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Problemy Zondacrypto. "Wszyscy są bogaci, ale jedynie na papierze"

Podstawą wszczęcia śledztwa były zawiadomienia pokrzywdzonych, a także doniesienia medialne na temat problemów związanych z wypłatą środków zgromadzonych w ramach Zondacrypto.

"Właściciel giełdy wskazał przy tym, że od 2022 roku nie posiadała ona dostępu do tak zwanego zimnego portfela, na którym przechowywane mają być środki w ilości około 4500 BTC, którą to informację zatajono przed klientami" - podała prokuratura w komunikacie.

Zobacz także:
Donald Trump
USA przechodzą do kolejnego etapu "Gospodarczej Furii"
Ze świata
Kolektura Lotto
Padła szóstka w Lotto
Z kraju
Stacja paliw
Ceny paliw na stacjach w środę
Z kraju
Sylwester Suszek - zaginiony prezes, założyciel Platformy Bitbay w Warszawie (zdjęcie z 8.07.2018)
Kilka faktów o Zondacrypto, które wielu zignorowało
Piotr Szostak
shutterstock_2239909941
150 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
Kevin Warsh
Nominat Trumpa pod ostrzałem w Senacie. "Absolutnie nie będę pacynką"
Ze świata
zloto shutterstock_1917921278
NBP na zakupach. Kolejne tony złota w skarbcu
Z kraju
Prezydent Karol Nawrocki i Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
"Niestety prezydent nie stanął po stronie Polaków"
Z kraju
John Ternus
Trzęsienie ziemi w gigancie. "Świat już patrzy mu na ręce"
Łukasz Figielski
kryptowaluty shutterstock_2667101901
"Idealne żerowisko dla tego rodzaju sępów". Rady dla klientów Zondacrypto
Z kraju
Zondacrypto
Nowe oświadczenie szefa Zondacrypto. Zmiana warunków współpracy i zwrot laptopów
Z kraju
shutterstock_2586574153
Tesla przegrywa w sądzie. Aktualizacja miała wydłużyć ładowanie
Moto
Elon Musk
Musk zignorował wezwanie do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie X
Tech
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Zełenski: rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie
Ze świata
shutterstock_2190853061
Sony z dużymi zmianami. "Niektóre funkcje nie będą dostępne"
Tech
Paliwo, stacja benzynowa
Olej palmowy zamiast diesla? Wojna zmienia rynek paliwowy
Rynki
Bundesbank
Szef banku centralnego alarmuje. "Miecz obosieczny"
Tech
Central Park w Nowym Jorku
Za drogi dla nowojorczyków. Masowy exodus
Ze świata
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Uciekają bez płacenia. Skala zjawiska gwałtownie rośnie
Ze świata
Elon Musk
Kosmiczny debiut. Musk liczy na inwestorów
Tech
shutterstock_2380472519
"To rzeczywiście jest największy kryzys w historii"
Ze świata
shutterstock_2577151519
Co ze stopami procentowymi? "Wyczekująca postawa" RPP
Z kraju
Atak Izraela na Liban (8.04).
Hiszpania wzywa UE do reakcji na działania Izraela
Ze świata
Paryż
Koszty konfliktu wciąż rosną. Rząd rozważa zamrożenie wydatków
Ze świata
kryptowaluta bitcoin shutterstock_1836343015
Problemy Zondacrypto. "Wszyscy są bogaci, ale jedynie na papierze"
Z kraju
Andrzej Domański
Domański: SAFE zero procent to iluzja
Z kraju
amazon - dvoevnore shutterstock_1366397780
Ogromna inwestycja. Wyścig nabiera tempa
Tech
shutterstock_2366880579
Kończy się czas na rozliczenie z fiskusem
Z kraju
Produkcja przemysłowa w Polsce odbiła we wrześniu 2019 roku
Najnowsze dane z przemysłu
Z kraju
pieniadze PLN shutterstock_2583895627
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Z kraju

