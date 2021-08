Przemysław Czarnek ma nową funkcję. Ministerstwo klimatu wyjaśnia

Na stronach MKiŚ w poniedziałek opublikowano zarządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Rady do spraw rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem. Jak czytamy, ma to być organ pomocniczy ministra właściwego do spraw energii. Zarządzenie weszło w życie we wtorek.