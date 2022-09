Kanał przez Mierzeję dla polityków. "Żadna jednostka towarowa nie będzie mieć pozwolenia, prócz rządowych"

Warta blisko 2 miliardy złotych inwestycja na razie ma charakter propagandowy. Gotowy jest przekop, ale dla statków o zanurzeniu do 4,5 metra droga do elbląskiego portu pozostanie zamknięta - podaje "Rzeczpospolita". Kanał na Mierzei Wiślanej zostanie otwarty 17 września, ale nie popłyną nim towary, bo żadna jednostka nie będzie jeszcze mieć pozwolenia.

"Rz" podaje, że wciąż nie ma decyzji, kto sfinansuje dokończenie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. Konieczne jest pogłębienie toru wodnego na Zalewie Wiślanym w okolicy Elbląga, w sumie potrzeba na to 100 mln zł. Rząd chce obciążyć kosztami miasto. Elbląski samorząd uważa, że skoro droga wodna jest własnością Skarbu Państwa, to i rząd powinien dokończyć to, co zaczął.