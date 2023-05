Głośna inwestycja PiS trafi na nową monetę. Jest zarządzenie prezesa NBP

Nowa moneta

Zgodnie z zarządzeniem szefa NBP Adama Glapińskiego nowa moneta zostanie wprowadzona do obiegu od 22 maja 2023 roku. Wielkość emisji ma wynieść do miliona sztuk. Wartość nominalna monety wyniesie 5 złotych.

Pływają głównie żaglówki

Inwestycja i spór z Elblągiem

Od kilku miesięcy trwa spór między samorządem Elbląga a Ministerstwem Infrastruktury co do tego, kto ma pogłębić tor wodny w porcie w Elblągu na rzece Elbląg. Chodzi o 800 metrów toru wodnego. Sporny odcinek niespełna kończący się bezpośrednio w porcie w Elblągu. Samorząd Elbląga i spółka zarządzająca portem uważają, że powinny go pogłębić Skarb Państwa i Urząd Morski w Gdyni. MI i Urząd Morski w Gdyni wskazują natomiast, że to zadanie zarządu portu, który obecnie jest spółką komunalną.