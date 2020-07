Złoże bursztynu na terenie przekopu Mierzei Wiślanej. Wiceminister podał szacowaną ilość

Złoże bursztynu na terenie przekopu Mierzei

Maciej Małecki dodał, że jak dotąd nikt nie wystąpił do ministerstwa środowiska o wydanie koncesji na wydobycie bursztynu. Przypomniał, że o koncesję może ubiegać się inwestor, którym w przypadku przekopu Mierzei jest dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. - Do czasu ewentualnego wydania koncesji Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku nie sprawuje kontroli nad przedmiotową inwestycją - poinformował wiceminister. Małecki przyznał jednocześnie, że ta instytucja otrzymała dokumentację geologiczną przekopu Mierzei, w której zawarta jest informacja o wielkości potencjalnego złoża bursztynu. Odpowiadając na pytania posłów Lewicy, Małecki zapewnił, że rząd zamierza "przypilnować tego złoża". - Poprosiłem zarówno w rozmowie telefonicznej, jak i formie pisemnej prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o zajęcie się tą sprawą, o dopilnowanie tego problemu. To jest rzecz ważna i na pewno będziemy chcieli przypilnować tego złoża - podkreślił. Według udzielonej w czwartej w Sejmie informacji zaawansowanie prac na terenie przekopu Mierzei Wiślanej wynosi obecnie 50 procent. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma się zakończyć w 2022 roku.