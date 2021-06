Przekop przez Mierzeję Wiślaną. W czerwcu turyści mają pojechać nowym mostem

Już niedługo ruch samochodów w Nowym Świecie zostanie przełożony na jeden z dwóch mostów. Jak zapowiedział Urząd Morski w Gdyni, most południowy lada moment będzie gotowy do użytku. Obecnie trwają jego testy i próbne obciążenia. Większość robót konstrukcyjnych wykonano także przy moście północnym.

Rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska poinformowała, że planowane jest, by samochody wjechały po raz pierwszy na most południowy w przedostatni tydzień czerwca. Od tego momentu kierowcy przejeżdżający przez nowy most będą mieli sposobność zobaczyć z bliska postęp prac przy budowie kanału żeglugowego.