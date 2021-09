Przekop Mierzei Wiślanej. Rozpoczął się montaż bramy do śluzy. Nowe zdjęcia z budowy

Na budowie przekopu Mierzei Wiślanej rozpoczął się montaż pierwszej bramy do śluzy. To jedna z największych tego typu konstrukcji w Polsce. Bramy zapobiegną mieszaniu się wód Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej - poinformowała firma NDI, która realizuje inwestycję.

W Nowym Świecie koło Kątów Rybackich na Mierzei Wiślanej trwa budowa kanału żeglugowego łączącego Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Kanał ma skrócić obecną drogę wodną z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany, która wiedzie teraz przez cieśninę pilawską.

Przekop Mierzei Wiślanej - wrzesień 2021

We wrześniu rozpoczął się montaż pierwszej bramy do śluzy. Jak podał inwestor, czyli Urząd Morski w Gdyni, inwestycja nie wpłynie na zasolenie Zalewu Wiślanego.

"Wynika to z zastosowanej technologii budowy kanału żeglugowego, która zapobiega niekontrolowanemu mieszaniu wód oraz kolejności wykonywania prac – najpierw śluza, a w następnym etapie prace pogłębiarskie w północnej i południowej części kanału" - wyjaśnił, cytowany w komunikacie, Andrzej Małkiewicz, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Jak wskazał, "również podczas funkcjonowania, po oddaniu do użytkowania kanału żeglugowego, nie będzie dochodziło do swobodnego mieszania się wód pomiędzy Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym". "Różnice stanu wody pomiędzy zbiornikami będą kompensowały się w obrębie śluzy, otwieranej wyłącznie podczas przepływu jednostek"- dodał Małkiewicz.

Aby wykonać montaż bram do śluzy, każda z nich została podzielona na sześć elementów. Każdy element jest transportowany osobno. Najpierw jest spawany w zakładzie prefabrykacji, potem odbywa się próbny montaż wszystkich sześciu segmentów. Następnie są one znów dzielone i transportowane w rejon śluzy, gdzie będą wbudowane.

"Właśnie rozpoczęliśmy prace związane z montażem konstrukcji stalowej pierwszej z czterech bram. Jedna to około 160 ton konstrukcji stalowej. Zamontowaliśmy wózek dolny, dzięki czemu mogliśmy rozpocząć prace związane z montażem i scaleniem bramy śluzy. Po scaleniu zostanie zamontowany wózek górny. Oba wózki pozwolą na ruch bramy w kierunku poprzecznym do śluzy. Dzięki temu będzie ją można zamknąć, gdy wpłynie do niej statek"- wskazał Paweł Ciomek, kierownik robót mostowych z konsorcjum NDI/BESIX, generalnego wykonawcy inwestycji.

Planowany termin wykonania śluzy to pierwszy kwartał 2022 roku. Potem zostanie ona zalana wodą i odbędą się wszelkie testy szczelności oraz mobilności bram.

Montaż pierwszej bramy do śluzy na budowie przekopu Mierzei Wiślanej (zdjęcia z września 2021) | mat.pras. NDI | mat.pras. NDI | mat.pras. NDI | mat.pras. NDI | mat.pras. NDI | mat.pras. NDI | mat.pras. NDI | mat.pras. NDI

Przekop Mierzei Wiślanej - mapa

Jak poinformowano w komunikacie, intensywne prace trwają również w rejonie Zatoki Gdańskiej. Zakończono już wbijanie stalowych ścianek szczelnych w części zasadniczej falochronu wschodniego. Obecnie są zakładane ściągi. Wykonywany jest też narzut kamienny i odbywa się układanie bloków betonowych. Wykonywane jest podłoże i warstwa wyrównawcza z betonu oraz nadbudowa na falochronie zachodnim.

Z kolei na Zalewie Wiślanym, gdzie powstaje sztuczna wyspa, trwają roboty czerpalne oraz zasyp grobli wyspy. Ponadto cały czas budowany jest most północny. Z przekazanych informacji wynika, że zakończono montaż bariery energochłonnej i instalacji hydraulicznej oraz elektrycznej oraz wykonano nawierzchnię na kapach chodnikowych i na jezdni. Most został wyważony. Bliźniaczy most południowy został oddany do ruchu pod koniec czerwca tego roku.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 metrów głębokości.

PAP/Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz

Autor:mb/ams

Źródło: PAP