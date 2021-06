Nowa droga lądowa na Mierzei Wiślanej. Pierwsze samochody na trasie

W piątek po południu otwarto most południowy nad budowanym kanałem żeglugowym na Mierzei Wiślanej. To jeden z dwóch mostów, po których mieszkańcy i turyści będą przejeżdżać odwiedzając miejscowości od Krynicy Morskiej do Stegny.

"A oto pierwsze auto pokonujące Most Południowy, który został oddany do użytku. Turyści nie będą stali w korkach dzięki rozwiązaniom jakie wprowadzamy" - wskazał Gróbarczyk.

Most na Mierzei Wiślanej

Otwarty w piątek most południowy to jeden z dwóch mostów bliźniaczych - drugi, północny znajduje się bliżej Zatoki Gdańskiej. Między obiema przeprawami jest kapitanat. Dzięki nim ruch samochodów w momencie uruchomienia kanału żeglugowego będzie odbywał się płynnie.

Urząd Morski w Gdyni oraz wykonawca inwestycji NDI/Besix informowali wcześniej, że to jeden z najdłuższych tego typu obiektów obrotowych w Polsce. Jego łączna długość to ponad 60 metrów, masa konstrukcji stalowej ustroju wraz z przeciwwagą to ok. 550–560 ton.