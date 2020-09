"Przechodzimy do kolejnego etapu". Minister na terenie przekopu Mierzei Wiślanej

Przechodzimy do kolejnego etapu budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej - zapowiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. - Zalanie kamienia węgielnego, podpisanie aktu erekcyjnego, to bardzo ważny moment, który rozpoczyna kierunek zakończenia tej realizacji - wskazał.

- Przed nami bardzo ważny moment. To ostateczne zalanie drugiego przyczółka drogowego, czyli zamknięcie pewnego etapu w zakresie realizacji budowy, przejście do kolejnego. Myślę, że zamknięcie też pewnego etapu mentalnego, dyskusji, dyskursu, co z Mierzeją, jak to będzie wyglądało, czy będzie kanał żeglugowy - mówił minister.