Kiedy pierwsze statki popłyną przez kanał na Mierzei Wiślanej? Wiceminister odpowiada

Budowa drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną trwa. - Mamy nadzieję, że w tym roku ruszą pierwsze statki przez kanał - powiedział we wtorek w Polskim Radiu 24 wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Jak mówił, to szansa rozwoju dla miejscowości leżących nad Zalewem Wiślanym - takich jak Elbląg czy Frombork.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk był pytany o to, kiedy pierwsze statki popłyną przez kanał na Mierzei Wiślanej. - Tak jak zakładaliśmy będzie to ten rok (...) druga połowa tego roku. Nie chcemy wskazywać konkretnej daty, bo przed nami trudny element uruchomienia wrót wodoszczelnych. To bodaj pierwsza w historii inwestycja w Polsce na taką skalę, więc pewnie będziemy mieli trudności w tym zakresie, aby wszystko działało prawidłowo, dlatego też nie wskazujemy daty, ale wszystko na to wskazuje, że pod koniec tego roku pierwsze statki przepłyną przez Mierzeję Wiślaną - przekazał Gróbarczyk.

Kiedy popłyną statki przez kanał na Mierzei Wiślanej?

W ocenie wiceszefa MI otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną oznacza szanse rozwoju dla miejscowości leżących nad Zalewem Wiślanym - takich jak Elbląg czy Frombork. - Cały ten obszar działania (...) będzie miał wpływ na uruchomienie Polski wschodniej - przede wszystkim obszarów, które nie miały szans na rozwój, nie mówiąc o rozwoju portu Elbląg, który przez wiele lat był "umartwiony". Mówiło się, że to najdroższe parkingi na świecie, bo na nabrzeżu stały samochody - mówił Gróbarczyk.

- Mam nadzieję, że to się diametralnie zmieni w najbliższym czasie. Mamy nadzieję, że w tym roku ruszą statki przez kanał przez Mierzeję Wiślaną i myślę, że rozpoczniemy nowy etap rozwoju Zalewu Wiślanego i nie tylko portu Elbląg, pozostałych miejscowości (...), które będą miały możliwość rozwoju przemysłowego, ale i turystycznego - powiedział wiceminister.

Dodał, że wraz z budową kanału konieczne jest pogłębienie toru wodnego przez Zalew Wiślany i rzeki Elbląg, modernizacja portu w Elblągu, budowa nowych mostów.

Przekop Mierzei Wiślanej

Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą konsorcjum NDI/Besix.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 kilometra stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 metrów głębokości.

Resort infrastruktury informował wcześniej, że po ukończeniu całej inwestycji w 2023 roku z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany będą mogły wpływać statki o długości do 100 metrów, szerokości do 24 metrów i zanurzeniu do 4,5 metra. Według MI dzięki inwestycji na Zalew Wiślany będą mogły wpływać m.in. promy, statki wycieczkowe i towarowe.

PAP/Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz

Autor:mb/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes