Przekop Mierzei Wiślanej. Most Południowy będzie nosił imię posła PiS Jerzego Wilka

Trwa budowa drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Most Południowy nad kanałem żeglugowym będzie nosił imię zmarłego w maju posła Prawa i Sprawiedliwości Jerzego Wilka. Uroczystość nadania imienia odbędzie się w poniedziałek.

Zmarły w maju poseł Jerzy Wilk był orędownikiem budowy nowej drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. W poniedziałkowej uroczystości wezmą udział m.in. wiceministrowie infrastruktury Marek Gróbarczyk i Grzegorz Witkowski.

Most Południowy został otwarty pod koniec czerwca tego roku.

Kim był Jerzy Wilk?

Jerzy Wilk zmarł w maju tego roku po ciężkiej chorobie w wieku 66 lat. W latach 80. ubiegłego wieku zaangażował się w budowanie struktur i działalność NSZZ "Solidarność", następnie współtworzył Komitet Obywatelski w Elblągu, był członkiem Porozumienia Centrum, a następnie PiS. Wielokrotnie był wybierany do elbląskiej rady miasta, pełnił w niej m.in. funkcję przewodniczącego. Przez 23 lata zarządzał Elbląską Spółdzielnią Niewidomych ELSIN.

W 2013 roku został kandydatem PiS na prezydenta Elbląga w przedterminowych wyborach. W pierwszej turze zdobył 31,8 proc. głosów, co dało mu pierwsze miejsce spośród 10 kandydatów. W drugiej turze wyborów uzyskał wynik 51,7 proc., wygrywając z kandydatką PO. Przez półtora roku pełnił funkcję prezydenta Elbląga.

Był zwolennikiem budowy przekopu Mierzei Wiślanej. Wilk przekonywał, że ta inwestycja przyniesie korzyści gospodarcze i społeczne oraz zapewni bezpieczeństwo. Jako poseł pełnił rolę sprawozdawcy przy pracach legislacyjnych związanych z budową tej nowej drogi wodnej, która połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym.

Uzyskał mandat poselski z listy PiS w wyborach parlamentarnych w 2015 i 2019 roku. W obecnej kadencji Sejmu zasiadał m.in. w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w której był wiceprzewodniczącym, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Przekop Mierzei Wiślanej

Zdaniem rządzących, kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, który połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym, jest kluczowym i strategicznym pod względem bezpieczeństwa projektem rządu. Jak wskazywało niedawno Ministerstwo Infrastruktury, po wykonaniu drogi wodnej po raz pierwszy w powojennej historii Polski nie trzeba będzie pytać Rosji o zgodę o wpłynięcie na Zalew Wiślany. A to jedyny sposób, by dostać się do portów w Elblągu, Fromborku czy Tolkmicku.

Resort podkreśla, że już w 2022 roku przez przekop Mierzei na Zalew Wiślany będą mogły wpłynąć statki o długości do 85 metrów, szerokości do 20 metrów i zanurzeniu do 2 metrów. Natomiast po ukończeniu całej inwestycji w 2023 roku z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany będą mogły wpływać statki o długości do 100 metrów, szerokości do 24 metrów i zanurzeniu do 4,5 metra.

Według Ministerstwa Infrastruktury dzięki inwestycji na Zalew Wiślany będą mogły wpływać m.in. promy, statki wycieczkowe i towarowe. Zwiększy się dostępność regionu oraz wymiana handlowa.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 kilometra stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 metrów głębokości.

Obecnie - jak podał w ubiegłym tygodniu w komunikacie - Urząd Morski w Gdyni, na budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną zakończono część prac w portach osłonowych na Zatoce Gdańskiej. Trwają testy i regulacja mechanizmów drugiego mostu obrotowego.

Wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - część I" jest konsorcjum NDI/Besix. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni.

