Prezydent o inwestycji na Mierzei Wiślanej. "To jest jej najważniejsza rola"

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną to inwestycja, która wzmacnia suwerenność Rzeczypospolitej. - To jest jej najważniejsza rola, żebyśmy nie musieli pytać naszych sąsiadów, czy możemy wpłynąć na wody Zalewu Wiślanego - powiedział podczas konferencji prasowej.

Po drugie - jak mówił - inwestycja ma ożywić region elbląski. - Część Pomorza, Warmii i Mazur, handlowo, po to żeby mogły tutaj wpływać statki po to, żeby Elbląg z powrotem odżył jako port, a także żeby poprawić możliwości ruchu turystycznego. Po to jest realizowana ta wielka inwestycja - wyjaśnił prezydent.