Co z wielką fuzją Orlenu? "Wniosek do UOKIK złożymy na początku maja"

Na początku maja Orlen ma złożyć do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek dotyczący zgody na przejęcie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - przekazał szef płockiego koncernu Daniel Obajtek. Dodał, że UOKiK może zdecydować, iż potrzebny będzie drugi etap analiz.

- Wniosek do UOKIK w sprawie PGNiG złożymy na początku maja. Komisja Europejska uznała, że UOKiK będzie kompetentnym organem do oceny tej transakcji, dlatego zdecydowała, że sprawa może być rozpatrywana w Polsce - wyjaśnił Obajtek.

"Raczej nie obejdzie się bez drugiej fazy analiz"

- Po decyzji Komisji Europejskiej o przekazaniu wniosku do UOKiK, to polski regulator będzie analizował stopień koncentracji w poszczególnych obszarach działalności koncernów. Myślę, że będzie to robił bardzo wnikliwie i raczej nie obejdzie się bez drugiej fazy analiz - dodał.