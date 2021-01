Czarnecki: nie zgadzamy się, że Idea Bank był zagrożony upadłością

O zagrożeniu upadłością i kapitale

Przypomniał, że "BFG jako kurator był zobowiązany do pomagania w przeprowadzeniu restrukturyzacji".

- Nie podano żadnego wyjaśnienia. Na pytanie, dlaczego te transakcje zostały zablokowane, powiedziano, że nie mogą nam podać wyjaśnienia, bo to by pogorszyło sytuację BFG ewentualnie w sądzie - powiedział Czarnecki.

O planie naprawczym

Na pytanie, czy KNF wytłumaczyła, dlaczego odrzuciła plan naprawczy, Czarnecki odpowiedział: - Stwierdziła, że nie wierzy w ten plan naprawczy - w dużym uproszczeniu. Poprosiła o przygotowanie nowego planu. Przygotowaliśmy nowy - wysłaliśmy go w grudniu do KNF. Miał być rozpatrywany w styczniu. Rozumiem, że do tego nie dojdzie.