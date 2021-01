Przejęcie polskiego banku. "Nie jestem optymistą, najkrócej mówiąc"

Jeżeli taka ważna decyzja zapada o siedemnastej w sylwestra, to jakie mogą być skojarzenia? Że coś tu jest nie tak - powiedział na antenie TVN24 publicysta ekonomiczny Kazimierz Krupa, odnosząc się do przejęcia Idea Banku przez Bank Pekao. - Jeżeli Bank Pekao S.A ma restrukturyzować ten bank, który ma kłopoty, no to ja nie jestem optymistą, najkrócej mówiąc - dodał.

"Jakie mogą być skojarzenia?"

- To, że Idea Bank ma kłopoty, to wiemy nie od dzisiaj. "Plan Zdzisława" również ze dwa lata temu poznaliśmy. Za dużo jest takich niewyjaśnionych wątpliwości, więcej pytań niż odpowiedzi. Z jednej strony wiemy i to na pewno, że bank ma kłopoty, ale z drugiej strony styl, sposób, w jaki zostało to zrobione, no i wreszcie ten, który ma ten bank uzdrawiać, czyli Bank Pekao S.A. - nie jest on, że tak powiem, wzorem dobrego zarządzania. Świadczy o tym jego kurs na giełdzie, to jest kilkadziesiąt procent spadku w przeciągu ostatniego roku. Gdyby sobie dobrze radził, to miałby kilkudziesięcioprocentowy wzrost - mówił.