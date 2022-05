Sieć sklepów odzieżowych może zmienić właściciela. Jest zielone światło

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez Sportsdirect.com Poland kontroli nad spółką Go Sport Polska. Jak wskazano, kwestia sankcji nałożonych na Go Sport Polska nie była brana pod uwagę w prowadzonym postępowaniu.

Urząd poinformował w środowym wpisie na Twitterze, że "Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Sportsdirect. com Poland kontroli nad spółką GO Sport Polska". "Przedsiębiorcy zajmują się detaliczną sprzedażą sprzętu sportowego. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji" - wskazano.

Jak przypomniano we wpisie, jedynym kryterium, jakie bada Prezes UOKiK, wydając decyzję w sprawie kontroli koncentracji, jest wpływ transakcji na konkurencję. "Kwestia sankcji nałożonych na GO Sport Polska nie była zatem brana pod uwagę w prowadzonym postępowaniu" - podkreślił Urząd.

Spółka Go Sport Polska została wpisana na rządową listę sankcyjną. Jak mogliśmy przeczytać w komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Go Sport "od 2019 r. był własnością francuską, następnie został kupiony przez singapurską spółkę Sportmaster Operations Pte. Ltd., której rzeczywistymi beneficjentami są osoby pochodzenia rosyjskiego, w tym oligarcha Nikolay Fartushnyak, Vladimir Fartushnyak oraz Alexander Mikhalskiy, którzy są współzałożycielami jednej z największych rosyjskich sieci sklepów sportowych Sportmaster". W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że sklepy GO Sport w centrach handlowych zostały zamknięte. Nie działa też strona internetowa firmy.