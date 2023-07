Coraz bliżej ważny termin dla przedsiębiorców. Chodzi o składki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 sierpnia zmienią się przepisy wprowadzone w związku z COVID-19. Dlatego, jeśli ktoś chce skorzystać z odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia ich na raty na korzystniejszych zasadach, to musi złożyć wniosek do końca lipca. Inaczej później dodatkowo zapłaci.

Powrót opłaty prolongacyjnej

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego wiąże się z powrotem do naliczania przez ZUS opłaty prolongacyjnej . Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. "W przypadku rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu ZUS ustala opłatę prolongacyjną, która co do zasady wynosi 50 proc. potencjalnych odsetek . Innymi słowy płatnik nie płaci w takim przypadku odsetek od składek, ale opłatę prolongacyjną, która jest niższa" – powiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. W przepisach covidowych wskazano, że w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej .

Zatem skoro z dniem 1 lipca 2023 r. odwołano stan zagrożenia epidemicznego, to należy uznać, że 31 lipca jest ostatnim dniem, w którym można złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu i być zwolnionym z opłaty prolongacyjnej. Umowy zawarte na podstawie wniosków złożonych później będą wiązały się z koniecznością uiszczania opłaty prolongacyjnej. Dodatkowo, zgodnie z ustawą o Covid-19, wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek (RDO), można złożyć do Zakładu w okresie 30 dni następujących po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że płatnik po opłaceniu pełnej składki za dany miesiąc, będzie mógł wystąpić z wnioskiem RDO najpóźniej do 31 lipca 2023 r.