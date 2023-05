Komisarz Wojciechowski: kryzys zbożowy jest zażegnany

Dalszy popyt na zboże

Jak mówił, w przypadku drobiu być może będzie tzw. klauzula bezpieczeństwa. - Komisja Europejska analizuje rynek i w zależności od wyniku tej analizy, może podjąć decyzję o wprowadzeniu kwot importowych - tłumaczył. Przypomniał, że kwota importowa wynosiła 90 tys. ton drobiu przed liberalizacją handlu. - Natomiast teraz ten import z Ukrainy w skali całej Unii Europejskiej wzrósł o 80 proc., to jest duży wzrost - ocenił. Według komisarza "kryzys zbożowy jest zażegnany". - Import wrażliwych produktów został wstrzymany - dodał komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Jak przypomniał, do Polski od kwietnia 2022 r. do teraz, do końca marca, wpłynęło 4 mln 100 tys. ton ziarna, z czego ok. 3 mln 400 tys. zostało w kraju; reszta to był tranzyt. Wskazał, że rolnicy, którzy sprzedadzą teraz zboże, mogą korzystać z pomocy publicznej, dopłat. Jego zdaniem jest popyt na zboże. - Kwestia tylko niskiej ceny, ale ona spadła z rożnych przyczyn. Wierzę, że to będzie skuteczna akcja i Polska będzie przygotowana do żniw. Podobnie inne kraje Unii Europejskiej - ocenił Janusz Wojciechowski. Jednocześnie podkreślił, że "na liberalizacji handlu z Ukrainą polska gospodarka odnosi ogromne korzyści". - 10 miliardów euro to jest wartość eksportu polskiego na Ukrainę w 2022 roku, to jest jedna trzecia unijnego eksportu. Import około 6 miliardów, a 4 miliarda euro nadwyżki - zaznaczył komisarz. Dodał, że wszystko wskazuje, że państwa członkowskie się zgodzą na przedłużenie po 5 czerwca br. rozporządzenia zakazującego swobodny obrót czterema nasionami.