Wynagrodzenie i zatrudnienie w lutym. "Dobre dane z polskiego rynku pracy"

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym wyniosło 5568,82 zł brutto, co oznacza wzrost o 4,5 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze w ujęciu rocznym spadło o 1,7 procent i wyniosło 6,33 miliona.

Jak przekazał GUS w komentarzu, wzrost miesięczny wynagrodzenia był spowodowany dalszymi wypłatami premii, nagród kwartalnych, rocznych oraz wynagrodzeń za nadgodziny (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Z kolei wzrost zatrudnienia w porównaniu ze styczniem 2021 roku o 0,3 proc. był "wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, a także zwiększania wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii".

Komentarze ekonomistów

Analitycy mBanku stwierdzili, że to "dobre dane z polskiego rynku pracy".

"Być może płace nie dopisały tak, jak byśmy chcieli (+4,5 proc. rdr), ale zmiana zatrudnienia bardzo pozytywna: +0,3 proc. mdm i -1,7 proc. rdr. Obraz rynku pracy jest spójny na wielu płaszczyznach i idziemy w pozytywnym kierunku, do umocnienia rynku pracy" - napisali.

Podkreślili, że "szczególnie dobrze prezentują się dane o zatrudnieniu". "To najwyższy wzrost w lutym od wielu lat. Oczywiście statystykę podbijają powroty do pełnego wymiaru pracy, to także - samo w sobie - stanowi pozytywny sygnał. W kolejne obostrzenia epidemiczne rynek pracy wejdzie mocniejszy" - czytamy na Twitterze.