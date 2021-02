"Poniżej oczekiwań". Najnowsze dane z rynku pracy

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniosło 5536,80 zł, co oznacza wzrost o 4,8 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze w ujęciu rocznym spadło o 2 procent i wyniosło 6,3 miliona.

Komentarze ekonomistów

- W bieżącym roku obserwować będziemy niższy wzrost wynagrodzeń wśród pracowników najmniej zarabiających, co jest bezpośrednio związane z mniejszą skalą podwyżki płacy minimalnej. W 2020 roku najniższe wynagrodzenie podniesiono o 15 procent, obecnie jest to 7,7 procent. Oznacza to mniejszy impuls - co także znajduje odzwierciedlenie przy przeliczeniu średniego wynagrodzenia - wskazał.