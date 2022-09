Pensje rosną wolniej niż inflacja. "Statystyczne ubożenie społeczeństwa"

Skala podwyżek, a dokładnie dodatków do pensji, w lipcu odbiła się czkawką na sierpniowych wynikach - ocenił Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan w komentarzu do wskaźników Głównego Urzędu Statystycznego. Dodał, że niższy niż inflacja wzrost płac "realnie przekłada się na statystyczne ubożenie społeczeństwa".

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 roku wyniosło 6583,03 złotego brutto - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 2,4 procent w ujęciu rocznym. Jeszcze w lipcu 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6778,63 złotego brutto. Oznacza to, że miesiąc do miesiąca wysokość średniej pensji spadła o 2,9 procent. To więcej niż przewidywał konsensus PAP, który zakładał spadek o 1,9 procent.