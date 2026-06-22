Tyle zarabiają Polacy. "Kwestia czynników jednorazowych"

Adam Glapiński podczas czerwcowej konferencji prasowej po decyzji RPP Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Dane GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 r. wzrosło o 5,8 proc. rdr i spadło o 3,8 proc. mdm wobec konsensusu PAP Biznes wzrostu o 6,0 proc. rdr i spadku o 3,6 proc. mdm - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc. oraz mdm spadło o 0,1 proc.

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Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w maju 2026 r. o 3,8 proc. względem poprzedniego miesiąca wynikał z braku lub mniejszej skali dodatkowych wypłat, które wystąpiły w poprzednim miesiącu, m.in. nagród, bonusów i premii, w tym kwartalnych, rocznych, motywacyjnych, uznaniowych, a także nagród jubileuszowych - przekazał GUS.

W maju 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 0,1 proc. niższe w porównaniu do kwietnia br. i o 0,9 proc. niższe względem maja 2025 r. - poinformował Urząd.

Płace w sektorze przedsiębiorstw. Komentarze ekspertów

"Dynamika płac wraca na bardziej standardową ścieżkę po kwietniowych zaburzeniach. Realne płace nadal rosną o ok. 2,6 proc. r/r, wspierając dochody gospodarstw domowych" - oceniają ekonomiści PKO.

Zdaniem ekspertów spadek zatrudnienia o 0,9 proc. w skali roku potwierdza "stopniowe schłodzenie popytu na pracę i ograniczoną presję płacową, ale także odzwierciedlając ograniczenia po stronie podażowej".

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju wyniosło 9173,24 PLN, rosnąc o 5,8% r/r, nieco poniżej konsensusu. Dynamika płac wraca na bardziej standardową ścieżkę po kwietniowych zaburzeniach. Realne płace nadal rosną o ok. 2,6% r/r, wspierając dochody gospodarstw… pic.twitter.com/sD2Ww33HYq — PKO Research (@PKO_Research) June 22, 2026 Rozwiń

"W zatrudnieniu już chyba tradycyjnie nudy" - piszą natomiast ekonomiści banku Pekao. "Trajektoria zatrudnienia pozostaje bliska ubiegłorocznej" - dodają.

"To kwestia czynników jednorazowych - kumulacji efektów statystycznych i wypłat odpraw w górnictwie. Mimo wszystko, płace stale zaskakują w dół. Kierunek na ten rok to nadal 5,5 proc." - komentują tempo wzrostu płac eksperci.

W zatrudnieniu już chyba tradycyjnie nudy – maj przyniósł spodziewaną stabilizację dynamiki na -0,9% r/r. Trajektoria zatrudnienia pozostaje bliska ubiegłorocznej. pic.twitter.com/2iEe6dtCpR — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) June 22, 2026 Rozwiń

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