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Z kraju

Tyle zarabiają Polacy. "Kwestia czynników jednorazowych"

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Adam Glapiński podczas czerwcowej konferencji prasowej po decyzji RPP
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 roku wyniosło 9173,24 złotych, co oznacza wzrost o 5,8 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,9 procent w ujęciu rocznym.

Dane GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 r. wzrosło o 5,8 proc. rdr i spadło o 3,8 proc. mdm wobec konsensusu PAP Biznes wzrostu o 6,0 proc. rdr i spadku o 3,6 proc. mdm - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc. oraz mdm spadło o 0,1 proc.

>>> Tyle zarabiali Polacy w 2025 roku

Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w maju 2026 r. o 3,8 proc. względem poprzedniego miesiąca wynikał z braku lub mniejszej skali dodatkowych wypłat, które wystąpiły w poprzednim miesiącu, m.in. nagród, bonusów i premii, w tym kwartalnych, rocznych, motywacyjnych, uznaniowych, a także nagród jubileuszowych - przekazał GUS.

W maju 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 0,1 proc. niższe w porównaniu do kwietnia br. i o 0,9 proc. niższe względem maja 2025 r. - poinformował Urząd.

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Dla pracownika

Płace w sektorze przedsiębiorstw. Komentarze ekspertów

"Dynamika płac wraca na bardziej standardową ścieżkę po kwietniowych zaburzeniach. Realne płace nadal rosną o ok. 2,6 proc. r/r, wspierając dochody gospodarstw domowych" - oceniają ekonomiści PKO.

Zdaniem ekspertów spadek zatrudnienia o 0,9 proc. w skali roku potwierdza "stopniowe schłodzenie popytu na pracę i ograniczoną presję płacową, ale także odzwierciedlając ograniczenia po stronie podażowej".

"W zatrudnieniu już chyba tradycyjnie nudy" - piszą natomiast ekonomiści banku Pekao. "Trajektoria zatrudnienia pozostaje bliska ubiegłorocznej" - dodają.

"To kwestia czynników jednorazowych - kumulacji efektów statystycznych i wypłat odpraw w górnictwie. Mimo wszystko, płace stale zaskakują w dół. Kierunek na ten rok to nadal 5,5 proc." - komentują tempo wzrostu płac eksperci.

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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Przeciętne wynagrodzenieGUSzatrudnienie
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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