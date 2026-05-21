Z kraju Tak wyglądają zarobki Polaków. "Przyzwyczajmy się do piątki z przodu" Alicja Skiba |

Konrad Piasecki w "Podcaście politycznym" o roli zarządu NBP Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dane GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2026 r. było niższe o 1,3 proc. niż w marcu br. i wzrosło nominalnie o 5,4 proc. w porównaniu z kwietniem 2025 r.

Jak wyliczono, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w kwietniu 9530,74 zł wobec 9652,19 miesiąc wcześniej.

Zatrudnienie w tym sektorze w skali rocznej spadło o 0,9 proc. oraz nie zmieniło się wobec marca 2026 r., zgodnie z oczekiwaniami.

Jak tłumaczy GUS, spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwietniu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca, spowodowany był brakiem lub mniejszą skalą dodatkowych wypłat, które wystąpiły w poprzednim miesiącu, m.in. nagród, bonusów i premii, w tym kwartalnych, rocznych oraz świątecznych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ustawa o kryptowalutach. Jest decyzja Senatu

Zatrudnienie "stabilnie nisko"

Analitycy banku Pekao zwrócili uwagę na platformie X, że odczyt wynagrodzeń był "najsłabszy od 5 lat".

"To najwyższy czas, by przyzwyczaić się od (do - red.) płac z piątką z przodu" - dodano.

🇵🇱Najsłabszy odczyt płac od 5 lat. Znowu. GUS podał, że wynagrodzenia wzrosły w kwietniu o jedyne 5,4% r/r wobec 6,6%, zgodnie z naszą prognozą (najniższą w konsensusie!). To najwyższy czas, by przyzwyczaić się od płac z piątką z przodu. pic.twitter.com/htoVoYqYob — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) May 21, 2026 Rozwiń

W kwestii zatrudnienia stwierdzili, że było "stabilnie nisko".

"Popyt na pracę w polskiej gospodarce jest słaby, a szanse na odbicie, szczególnie przy negatywnym wpływie szoku energetycznego na konsumpcję, są raczej marne" - oceniono.

Zatrudnienie stabilnie nisko na -0,9% r/r. Popyt na pracę w polskiej gospodarce jest słaby, a szanse na odbicie, szczególnie przy negatywnym wpływie szoku energetycznego na konsumpcję, są raczej marne. — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) May 21, 2026 Rozwiń

Według banku PKO na rynku pracy "mamy dalsze stopniowe hamowanie dynamiki płac, istotne w kontekście generowanych przez konflikt na Bliskim Wschodzie zagrożeń inflacyjnych".

Na rynku pracy mamy dalsze stopniowe hamowanie dynamiki płac, istotne w kontekście generowanych przez konflikt na Bliskim Wschodzie zagrożeń inflacyjnych. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wyniosło 9530,74 PLN, a to oznacza jego wzrost o 5,4%… pic.twitter.com/8zakIIv6pv — PKO Research (@PKO_Research) May 21, 2026 Rozwiń

Z kolei ekonomiści ING Banku Śląskiego zauważyli, że "mniej rozgrzany rynek pracy to mniejsze ryzyko efektów drugiej rundy po szoku paliwowym".

Wzrost płac kontynuuje spadkowy trend. 📉 W kwietniu wynagrodzenia wzrosły o 5,4%r/r (ING: 5,9%; konsensus: 6,1%) vs. 6,6% w marcu. Zatrudnienie w dół o 0,9%r/r – zgodnie z oczekiwaniami. Mniej rozgrzany rynek pracy to mniejsze ryzyko efektów drugiej rundy po szoku paliwowym. pic.twitter.com/JzBxKRCEEB — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) May 21, 2026 Rozwiń

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Spotkania Magyara, ucieczka Ziobry, burza po nagraniu ministra To warto wiedzieć

OGLĄDAJ: TVN24