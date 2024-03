Nowe analizy "na naprawdę obiektywnych zasadach"

Polityk zaznaczył, że będzie to "szybka rewizja". - Także przed nami decyzje co do tego, czy rozpoczynamy ten etap, co do wyboru powtórnie i te analizy uruchamiamy jeszcze raz, na naprawdę obiektywnych zasadach - powiedział Gancarz. Obecnie autostrada A4 na Dolnym Śląsku przebiega śladem trasy wybudowanej jeszcze przed II wojną światową. Mimo wymiany nawierzchni, na większej części trasy między Wrocławiem a Zgorzelcem nie ma pasa awaryjnego. W listopadzie 2023 roku GDDKiA zarekomendowała rozbudowę autostrady A4 pomiędzy Legnicą a Wrocławiem w istniejącym śladzie trasy. Obecną dwujezdniową autostradę z dwoma pasami ruchu i bez pasa awaryjnego zastąpić miałaby nowa, z trzema pasami ruchu i pasem awaryjnym. Prezentowane wcześniej warianty przebiegu autostrady nowym śladem spotykały się z protestami mieszkańców, m.in. z gminy Kobierzyce.