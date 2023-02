NIK skontrolowała sprzedaż mieszkań komunalnych. Lista błędów

Prywatyzacja lokalu komunalnego - problem z bonifikatami

W 31,5 proc. badanych przypadków zniżkę naliczano niezgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Od wartości mieszkania oszacowanej przez rzeczoznawcę odejmowano wartość nakładów poniesionych w mieszkaniu przez najemcę i dopiero od tak uzyskanej sumy wyliczano zniżkę. W efekcie wpływy do budżetu były mniejsze o ok. 155 tys. zł, a udzielone bonifikaty wyższe od przewidzianych w uchwałach rad miejskich .

O ile złe wyliczenie wysokości bonifikaty działało na korzyść najemców, to kolejny powszechny błąd już nie. W 14 z 20 skontrolowanych gmin kosztami wyceny mieszkań obciążano przyszłych nabywców, co jest niezgodne z przepisami. Aż w 76 proc. przypadków przed przygotowaniem lokalu do sprzedaży urzędnicy domagali się zaliczki (w wysokości od 200 do 600 zł). Od 2016 do 2021 roku gminy pobrały w ten sposób, wbrew prawu, ponad 145 tysięcy złotych.