"Musiał przyjść taki moment, że napięcie zacznie sięgać zenitu"

W przypadku Polski chodzi przede wszystkim o napływ olbrzymiej ilości surowców rolniczych z Ukrainy. Natomiast w innych państwach to jest niezgoda na Zielony Ład - tak o protestach rolników mówił w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stwierdził, że problemy w rolnictwie "są kwestią zaniechań". - Musiał przyjść taki moment, że to napięcie zacznie sięgać zenitu. Myślę, że właśnie w takim momencie się znajdujemy - ocenił.

Podkreślał, że w Ukrainie "można stosować dawki nawozów, których u nas nie można już stosować ze względu na bezpieczeństwo konsumenta". - Zdrowie i życie nas wszystkich jako konsumentów jest bezcenne, na to nakładają się problemy ekonomiczne. Obowiązuje teoretycznie zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku, natomiast my obserwujemy, że w magazynach w całym kraju znajdują się duże ilości zboża - mówił.

- To wina nie tylko tego rządu, ale też poprzedniego. W kwietniu w Dorohusku został zatrzymany transport spleśniałej kukurydzy. Ten transport wciąż stoi, nikt się nim nie interesuje, z tego co wiem, wagony są ukraińskie, natomiast tory są polskie. Dlaczego ten skład stoi już u nas prawie rok, nikt się nim nie interesuje? - zastanawiał się. Podkreślał, że "ostatnio ustawiono jedynie kordon policji, żeby rolnicy się do tego składu nie zbliżali". - To jest żadne działanie - mówił gość TVN24.