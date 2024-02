Minister o akcji rolników. "Sytuacja jest napięta"

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski odniósł się do incydentu wysypania zboża na granicy z Ukrainą. W jego ocenie "nie jest to właściwa forma protestu, ale często stosowana przez rolników w różnych krajach". "Rolnicy nie opanowali swoich emocji, ale należy pamiętać, że są oni w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej" - podkreślił szef MRiRW. Jednocześnie Siekierski przeprosił w imieniu polskich rolników "za taki akt desperacji". Polski minister zwrócił też uwagę, że "przedstawiciele władz Ukrainy także nie byli powściągliwi".

Sprawa dotyczy protestujących rolników, którzy zatrzymali trzy ukraińskie ciężarówki i wysypali zboże na jezdnię. Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 11.30 na drodze krajowej numer 12, prowadzącej do przejścia granicznego w Dorohusku, w pobliżu miejsca protestu rolników.

Minister Siekierski o incydencie z ukraińskim zbożem na przejściu w Dorohusku

Szef MRiRW przyznał, że rozumie "sprzeciw władz Ukrainy wobec trudności w eksporcie produktów rolnych". "Mam też pełną świadomość, że handel odbywa się w dwie strony i my również eksportujemy do Ukrainy. Pamiętajmy jednak, że polscy rolnicy pomagali Ukrainie i nadal chcą pomagać. Chcieliby jednak, aby z tej pomocy korzystał budżet Ukrainy, korzystali rolnicy, a nie oligarchowie, którzy dysponują ogromnymi powierzchniami do upraw zbóż i prowadzenia innych rodzajów produkcji rolnej. To oni głównie stoją za tym wielkim importem, który narusza stabilizację rynków rolno-spożywczych w Europie" - ocenił Czesław Siekierski.