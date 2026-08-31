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Z kraju

Protest w kopalni Wujek trwa. Spór o likwidację

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Rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej o przyszłości KWK Wujek
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: SaskiaAcht/Shutterstock
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Kilkunastu górników z kopalni Wujek w Katowicach powróciło w poniedziałek rano do protestu przeciw decyzjom właściciela firmy, czyli Polskiej Grupy Górniczej. PGG zapewnia, że w trwającej likwidacji Wujka żaden górnik nie straci pracy, a chętni mogą dobrowolnie skorzystać z finansowanego przez państwo bogatego programu osłonowego.

W piątek, po zakończeniu porannej zmiany, jedenastu górników KWK Wujek przez ponad dwie godziny nie wyjeżdżało na powierzchnię. Przebywali na poziomie 680 metrów. Ok. godz. 16-tej, po rozmowach z przedstawicielami pracodawcy, przerwali protest i udali się do domów.

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Mateusz Czajka

Roszczenia protestujących górników

Jak przekazała w poniedziałek rzeczniczka PGG Ewa Grudniok, tego dnia część załogi porannej zmiany zjechała pod ziemię i odmówiła pracy. "Górnicy zjechali na poranną zmianę, ale nie podjęli pracy. To kontynuacja protestu prowadzonego w piątek" - zaznaczyła dodając, że z załogą rozmawia jeden z wiceprezesów spółki.

Rzeczniczka wskazała, że głównym powodem protestu jest odwołanie pełniącego obowiązki dyrektora likwidowanej kopalni, Tomasza Dudy. Zastrzegła, że decyzje dotyczące obsady stanowisk kierowniczych należą wyłącznie do kompetencji zarządu PGG.

Kopalnia Wujek
Kopalnia Wujek
Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl

W piątek przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80 Bogusław Ziętek przekazał PAP, że protestujący oddolnie pracownicy Wujka stoją za postulatami podpisanymi w lipcu br. przez wszystkie działające w kopalni związki zawodowe. Ziętek stwierdził, że chodzi przede wszystkim, aby kopalnia była likwidowana w sposób transparentny, służący i spółce i pracownikom.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że według części pracowników PGG nie zamierza stosować podczas likwidacji firmy nowej ścieżki, w której proces zamykania działalności jest realizowany własnymi siłami przedsiębiorstwa. Protestujący utrzymują, że PGG chce oddać te zadania firmom zewnętrznym, tak jak w przeszłości robiła to Spółka Restrukturyzacji Kopalń, podmiot specjalnego przeznaczenia powołany do likwidowania zamykanych przedsiębiorstw wydobywczych.

Nieopodatkowana odprawa dla górników

W piątek po południu PGG opublikowała oświadczenie, w którym zapewniła, że zarząd jest w kontakcie ze stroną społeczną, a także, że planowana zmiana kadrowa w Wujku nie wpłynie na jego bieżące funkcjonowanie, ani na sytuację pracowników. Obowiązujące gwarancje zatrudnienia i wynagrodzenia pozostają bez zmian, podobnie jak warunki pracy i uprawnienia pracownicze.

Zgodnie z nowelizacją ustawy górniczej od 1 stycznia wszyscy górnicy kopalń węgla kamiennego z co najmniej trzyletnim stażem pracy dobrowolnie odchodzący z zawodu otrzymują 170 tys. zł nieopodatkowanej odprawy. Górnicy mogą też skorzystać z tak zwanych urlopów górniczych, czyli rodzaju emerytur pomostowych finansowanych przez państwo.

Kopalnia Wujek - historia i plany

Katowicka kopalnia węgla kamiennego zlokalizowana przy ulicy Wincentego Pola 65, w dzielnicy Brynów powstała w 1899 r. pod nazwą "Oheim", a wydobycie rozpoczęła w 1900 r. W 1922 r. została przemianowana na "Wujek". Dla Polaków jest przede wszystkim symbolem wolności, oporu wobec komunistycznej władzy, poświęcenia i solidarności. To tu już po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. miał miejsce masowy protest górników. 16 grudnia, aby sforsować ogrodzenie kopalni użyto czołgów. Do protestujących otworzono również ogień, czego efektem była śmierć dziewięciu górników. Wielu zostało rannych.

Miejsce pamięci ofiar protestów w kopalni w 1981 r.
Miejsce pamięci ofiar protestów w kopalni w 1981 r.
Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl

Po upadku komunizmu, w 1990 r. kopalnia stała się samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym. Nowe kierownictwo rozpoczęło wówczas realizację programu naprawczego, obejmującego redukcję zadłużenia, kontrolę kosztów czy organicznie działalności pozaprodukcyjnej. 3 lata później kopalnia została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

W 2021 r. Wujek został połączony z Murcki-Staszic w zakład Staszic-Wujek.

KWK Wujek zakończyła samodzielne wydobycie węgla w grudniu 2025 roku, głównie z powodu wyczerpania pokładów węgla nadającego się do wydobycia. Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 400 osób, fedrowany węgiel wyjeżdża na powierzchnię przez szyb sąsiedniego ruchu Staszic. Od 1 kwietnia tego roku trwa jego formalna likwidacja zakładu, a infrastruktura i pracownicy zostali przeniesieni do Zakładu Likwidacji Kopalń. ZLK to rodzaj następcy Spółki Restrukturyzacji Kopalń, który ma się zająć likwidacją pozostałości po kopalni.

Pomysły na to, jak zagospodarować przestrzeń po działającym prawie 130 lat przedsiębiorstwie są różne, z czego najgłośniejszy to utworzenie Centrum Symulacji Osadnictwa Kosmicznego.

- Mamy bardzo precyzyjne plany, które oczywiście będą wymagały dalszego rozwoju - zapowiedział minister finansów Andrzej Domański na początku sierpnia.

Wysokie zarobki i niska wydajność

Według danych GUS za luty 2026 roku zarobki górników w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego to średnio 16,3 tys. zł brutto miesięcznie.

W PGG poza podstawową pensją górnik może liczyć na szereg dodatkowych świadczeń. Oprócz zdrowotnych, urlopów, emerytur i związanych z restrukturyzacjami wśród nich są:

  • "Barbórka" - jednorazowa nagroda finansowa wypłacana z okazji Dnia Górnika (Barbórki), przypadającego 4 grudnia. Jej wysokość odpowiada równowartości jednej miesięcznej pensji brutto pracownika;
  • 13. i 14. pensja;
  • nagrody jubileuszowe;
  • deputat, czyli wynagrodzenie za pracę - kiedyś wypłacane w naturze, czyli w węglu, obecnie ma formę ekwiwalentu pieniężnego finansowanego przez budżet państwa

Straty w sektorze

Wysokie wynagrodzenia i niska wydajność powodują, że koszt wydobycia tony węgla w kopalniach PGG już pod koniec 2024 roku wynosił 965 zł (dane Agencji Rozwoju Przemysłu). Tymczasem sektor energetyczny, główny klient polskiego górnictwa węglowego, płacił wtedy za tonę 361 zł a obecnie niecałe 300 zł.

Na początku tego roku wiceprezes PGG ds. finansów Bartosz Kępa przekazał, że przychody ze sprzedaży węgla w 2025 r. wyniosły 7,1 mld zł ale szacowana strata netto za ten okres wyniosła ok. 5 mld zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu podała w maju, że w I kwartale 2026 roku straty całego sektora górnictwa węgla kamiennego wyniosły 1,75 mld zł.

Strata w sektorze górnictwa węgla kamiennego wyniosła 1,75 mld zł w I kwartale tego roku - pokazują dane ARP
Strata w sektorze górnictwa węgla kamiennego wyniosła 1,75 mld zł w I kwartale tego roku - pokazują dane ARP
Źródło zdjęcia: PAP/Tytus Żmijewski

Bezpośrednie zastrzyki finansowe z budżetu państwa pozwalające kopalniom węgla trwać wyniosły w ub. roku 8 mld zł. W tym roku będzie to 7,5 mld zł a w przyszłym, jak wynika z projektu ustawy budżetowej 6 mld zł. Kwoty te nie obejmują dopłat do górniczego systemu emerytalnego. Przy krótszym od średniej dla całego kraju stażu pracy średnia emerytura górnicza wynosi ponad 7 tys. zł. Średnia emerytura z ZUS to ok. 4,5 tys. zł.

Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym wciąż wydobywany jest węgiel kamienny. Ma również jedne z największych zasobów tego surowca w Europie - według Państwowego Instytutu Geologicznego przekraczają 64 mld ton.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Górnictwoprotest
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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