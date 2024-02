"Rolnicy są na dużym minusie, stąd te emocje"

- Ogromny napływ zboża do naszego kraju spowodował, że rolnicy nie mają gdzie sprzedać zboża. Wszelkiego zboża, obojętnie o jakim byśmy nie mówili. (...) Mało tego, już coraz więcej komorników jest w gospodarstwach. Dlatego, proszę spojrzeć, mnóstwo młodych ludzi było na proteście. To są ci, którzy przejęli gospodarstwa rolne i następne pokolenie się zawiodło na naszych rządzących - powiedziała Beger.

Renata Beger w odpowiedzi stwierdziła, że "z tym się rolnicy nie zgadzają". - Ja bym powiedziała, że to nie jest dochód, tylko przychód. Żeby był dochód, to muszą być liczone wszystkie koszty, jakie ponosimy w gospodarstwach - powiedziała, dodając, że posiada 205 hektarów, a "to mało, porównując do tych wszystkich latyfundiów, które są na przykład na Ukrainie. To jest doniczka".