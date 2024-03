Protesty w blisko 500 miejscach. "Polska stanie"

Na jutro w blisko 500 miejscach w Polsce zaplanowano protesty rolników. Tak wynika z mapy przygotowanej przez Ruch Młodych Farmerów. "Polska stanie" - napisali autorzy w mediach społecznościowych.

Na najbliższą środę, 20 marca, Rada Krajowa NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" wyznaczyła Ogólnopolski Strajk Generalny. "Nie poddamy się jako rolnicy, dopóki nasze postulaty nie zostaną w pełni zrealizowane" - zapowiedzieli związkowcy.

Rolnicze protesty mają się odbyć niemal w całym kraju. Na zamieszczonej w internecie mapie blokad zaznaczono blisko 500 punktów, z czego kilkanaście z nich na drogach dojazdowych do Warszawy.

Utrudnienia na południu Polski

Duże utrudnienia mają wystąpić na ulicach Krakowa. Małopolska policja zaapelowała, by w miarę możliwości korzystać w tym dniu z komunikacji publicznej. Według jej ustaleń protestujący wjadą do Krakowa z trzech stron i spotkają się na Rondzie Mogilskim.

Wjeżdżający do miasta z północy przejadą al. 29 Listopada, a następnie ul. Lubomirskiego w stronę Ronda Mogilskiego. Od wschodu protestujący zajmą ul. Igołomską, al. Jana Pawła II oraz ul. Mogilską. Z południa natomiast pojazdy uczestniczące w proteście mają poruszać się ulicami Herberta, Turowicza i Tischnera. Na drodze wojewódzkiej numer 776 dołączy do nich grupa nadjeżdżająca od ul. Wielickiej, następnie drugą obwodnicą pojadą w kierunku Mostu Kotlarskiego, ul. Kotlarskiej, Ronda Grzegórzeckiego do Ronda Mogilskiego.

W województwie śląskim protest rolników i myśliwych zaplanowany jest w środę w godzinach od 5.00 do 19.00 wokół Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Protestujący zapowiadają blokadę ul. Jagiellońskiej od ul. Lompy do ul. Francuskiej z czasowymi blokadami ul. Ligonia od ul. Lompy do ul. Reymonta oraz ul. Francuskiej na odcinku pomiędzy ul. Ligonia i ul. Jagiellońską. Protestujący rolnicy zapowiedzieli, że strajk będzie miał formę pikniku - rozdawana będzie żywność oraz ulotki edukacyjne.

Katowicki magistrat apeluje do mieszkańców regionu o rezygnację z przejeżdżania przez okolicę urzędu na czas strajku oraz śledzenie komunikatów, które wyświetlane zostaną na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Dodatkowo, katowicka GDDKiA poinformowała, że związane ze strajkiem blokowane mogą być zjazdy i wjazdy na węzłach autostrady A1 z drogami krajowymi numer 46 i 43 w okolicach Częstochowy oraz zjeździe na Mykanów. Do całkowitego zatrzymania ruchu może dojść od skrzyżowania DK43 z ul. Kuźniczka do skrzyżowania DK43 z ul. Częstochowską w mieście Krzepice. Zablokowane ma zostać również skrzyżowanie DK11 i DK46 w miejscowości Lipie Śląskie.

Protesty rolników na Pomorzu

W Gdańsku manifestacja ma się rozpocząć o godzinie 10.00. Spodziewane są utrudnienia w ruchu drogowym oraz komunikacji miejskiej. Jak podał gdański urząd miasta, protest rozpocznie się na Placu Solidarności, a następnie od godziny 11.00-11.30 uczestnicy będą przemieszczać się trasą - ul. Nowomiejska, Wały Piastowskie, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Hucisko, Toruńska, Okopowa przed urząd wojewódzki. Zakończenie przewidywane jest około godziny 16.00.

"W godz. 11:00-13:00 mogą wystąpić utrudnienia w funkcjonowaniu linii autobusowych i tramwajowych w kierunku od Bramy Oliwskiej - Plac Zebrań Ludowych do Centrum Gdańska. Informacje o bieżących zmianach będą dostępne na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku w zakładce 'Bieżąca Sytuacja Komunikacyjna' oraz na przystankach, na tablicach elektronicznych" - poinformował magistrat.

Urząd zaznaczył, że nad bezpieczeństwem w czasie protestów czuwać będą funkcjonariusze policji. W najbardziej newralgicznych punktach policja będzie kierowała ruchem.

W województwie zachodniopomorskim blokady rolnicze zaplanowano w większości powiatów, m.in. goleniowskim, stargardzkim, myśliborskim i choszczeńskim. - W samym powiecie choszczeńskim odbywa się sześć takich protestów, w każdej z gmin. Obejmują one między innymi drogę krajową numer 10 w okolicy Suchania, Kalisza Pomorskiego i Recza. U nas ruch będzie przepuszczany co pół godziny, a w innych miejscach to zależy od organizatorów danych protestów - przekazał współorganizator protestów Stanisław Barna.

Blokada wciąż jest też na drodze ekspresowej S3 na wysokości Myśliborza, od wtorku została ona jednak złagodzona. Kierowcy jadący od strony Szczecina w stronę Gorzowa Wielkopolskiego mogą dojechać do węzła Myślibórz i na nim zjechać na tzw. starą trójkę. Pojazdy jadące w stronę Szczecina mogą wjechać na S3 także na węźle Myślibórz. Droga S3 wciąż pozostaje zablokowana w obu kierunkach na odcinku Węzeł Myślibórz-Gorzów Północ.

Manifestacja w Kielcach

W Kielcach protesty będą się odbywały w najbliższą środę i czwartek. W środę w siedmiu miejscach rolnicy zablokują wjazd do miasta, natomiast w czwartek zaplanowano manifestację w centrum.

W środę blokady zostaną ustawione m.in. przy rondzie Cedzynie na DK74, przy ulicy Łódzkiej. Zablokowane będą także DK73 w Wiśniówce oraz ulica ks. Piotra Ściegiennego.

Natomiast w czwartek rolnicy będą blokować aleję IX Wieków Kielc, na odcinku od ulicy Radiowej do ronda Herlinga-Grudzińskiego. Podobnie jak w czasie poprzedniej manifestacji, organizatorzy protestu mają przepuszczać autobusy komunikacji miejskiej oraz busy, zapewniony także będzie "korytarz życia" dla służb ratunkowych. Protest w tym miejscu, według zgłoszeń organizatora, potrwa od godziny 7.00 do północy.

Protesty w okolicach przejść granicznych

W poniedziałek mała grupa rolników prowadziła pikietę na przejściu granicznym ze Słowacją w Chyżnem. Przy przejściu granicznym rolnicy zorganizowali tzw. zielone miasteczko. W poniedziałek były tam trzy ciągniki i kilku rolników.

- Cały czas jesteśmy na przejściu granicznym ze Słowacją w Chyżnem, ale nie blokujemy przejazdu, natomiast pikietujemy przy drodze. Nie przekonuje nas częściowe wycofanie się z Zielonego Ładu, bo żądamy rezygnacji z całego tego pomysłu. Chcemy mieć swobodę w naszej działalności rolniczej, bo zajmujemy się tym od pokoleń i sami lepiej wiemy, jak zajmować się uprawą rolniczą czy hodowlą zwierząt - powiedział przewodniczący protestu w Chyżnem Paweł Dziubek.

Zgodnie ze zgłoszeniem w tutejszym urzędzie gminy rolnicy chcą pozostać w Chyżnem do końca marca.

W województwie lubelskim - według informacji policji - rolnicy protestują na drogach do przejść granicznych z Ukrainą w Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie i Hrebennem, czasowo blokując ruch samochodów ciężarowych.

Z kolei Michał Litwiniuk, prezydent Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) poinformował, że zakazał zorganizowania protestu rolników na obwodnicy miasta, która stanowi odcinek DK2 między Warszawą a granicą z Białorusią. Jako powód wskazał względy bezpieczeństwa.

Protesty rolników trwają także na lubuskich drogach, a ruch jest mocno utrudniony - głównie dotyczy to zablokowanych przejść granicznych w Świecku i Gubinku. Kolejne blokady - w powiatach świebodzińskim i żagańskim zapowiedziano na środę. Obejmą drogi krajowe oraz wojewódzkie. W powiecie świebodzińskim rolnicy planują zablokować aż dziesięć miejsc. - Świebodzińscy policjanci będą zabezpieczać miejsca protestów - zapowiedział rzecznik policji w Świebodzinie asp. Marcin Ruciński.

Blokady na autostradzie

Planowane blokady są też w środę w powiecie żagańskim. Blokady będą miały miejsce w Iłowie, w godzinach 8.00-16.00. Zablokowana ma zostać autostrada A18. Wyjazd z autostrady z Olszyny na Wrocław będzie przejezdny na węźle z drogą DW296. Jednak - zgodnie z zapowiedziami - odcinek A18 w kierunku Wrocławia wraz ze zjazdem i z drogą DW296 na węźle Iłowa będzie zablokowany.

W województwie łódzkim rolnicy mają protestować m.in. w powiatach radomszczańskim oraz w samej Łodzi. Od środowego ranka ciągniki i maszyny rolnicze mają zablokować autostradę A1 w miejscowości Kamieńsk. W związku z tym do godzin popołudniowych w piątek nieprzejezdna będzie jezdnia w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. W środę utrudnień należy spodziewać się też na DK42 w okolicach Radomska i Przedborza oraz na ulicach tych miast.

W środę zaplanowano zgromadzenie na łódzkim Teofilowie, które może spowodować duże utrudnienia w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej. Podczas protestu w godzinach 10.00-19.00 ma być zablokowany ruch na skrzyżowaniu ul. Aleksandrowskiej z Szczecińską, co znacząco utrudni dojazd w stronę Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego i Zgierza oraz spowoduje również duże utrudnienia w ruchu na samym Teofilowie.

Rolnicy mają się też pojawić w środę na rondzie w Kurowicach koło Łodzi na połączeniu dróg wojewódzkich numer 713 i 714 oraz na rondzie na wjeździe na węzeł Łódź Górna na autostradzie A1 w miejscowości Giemzów obok Woli Rakowej.

Propozycja zmian w Zielonym Ładzie

Od kilku tygodni w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej trwają protesty rolników, domagających się m.in. całkowitego odstąpienia od przepisów Europejskiego Zielonego Ładu i uszczelnienia granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza państw UE.

Europejski Zielony Ład wprowadza wiele wytycznych, m.in. dla rolnictwa. Mają one umożliwić osiągnięcie w Europie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi m.in. o wprowadzenie bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji oraz redukcji użycia nawozów i środków ochrony roślin o połowę.

W piątek Komisja poinformowała o proponowanych zmianach w Europejskim Zielonym Ładzie.

Autorka/Autor:mb/dap

Źródło: PAP