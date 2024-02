Rolnicy nie przestają protestować

W sobotę w Polsce wciąż trwa ogólnopolski protest rolników. Z powodu blokad zwiększyła się kolejka tirów do przejść granicznych z Ukrainą w województwie lubelskim. Czas oczekiwania do odprawy w Dorohusku wynosi 136 godzin, a w Hrebennem - 85 godzin. We Wrocławiu rolnicy blokują po jednym pasie na alei Jana III Sobieskiego, protest może być powtarzany nawet do 19 lutego.