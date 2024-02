W piątek protest rolników. Na mapie ponad 250 miejsc w całej Polsce

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz wskazywał w środę podczas rozmów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że wszyscy rolnicy zgadzają się co do trzech głównych postulatów: nie chcą wdrożenia Zielonego Ładu, importu produktów rolnych z Ukrainy i domagają się wsparcia hodowli zwierząt.

Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

"Uczestnicy rozmów podkreślali, że planowany na najbliższy piątek protest jest po to, aby konsumenci dowiedzieli się, z jakimi problemami borykają się rolnicy. Jest to protest także w ich obronie, w obronie zdrowej, polskiej żywności" - podał resort rolnictwa.

Przedstawiciele samorządu rolniczego zwracali uwagę na brak opłacalności we wszystkich sektorach produkcji rolnej. Postulowali przyspieszenie wypłat dopłat bezpośrednich i pomocy suszowej oraz uproszczenie mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. Ich zdaniem rolnicy u progu wiosennych prac polowych nie mają wystarczających dochodów, aby zakupić niezbędne środki do produkcji.

"Rolnicy protestują w całej Europie. Mają podobne problemy i myślą podobnie"

"Rolnictwu należy się wsparcie"

Minister Siekierski zapewnił, że postulaty rolników zostały zgłoszone do Komisji Europejskiej i wyraził nadzieję, że Bruksela zweryfikuje część elementów swojej polityki. Przypomniał, że we wtorek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła podczas debaty w europarlamencie, że Komisja Europejska wycofuje projekt zakładający ograniczenie stosowania pestycydów w rolnictwie w UE.

Minister rolnictwa podkreślał przy tym, że "rolnictwu należy się wsparcie". Siekierski zapowiedział, że w czwartek będzie rozmawiał z przedstawicielami Ministerstwa Finansów na ten temat. - Oprócz niskooprocentowanych kredytów powinny być dopłaty do zbóż i ewentualnie do nawozów - mówił szef MRiRW.

Wiceminister rolnictwa Kołodziejczak zwrócił uwagę, że poprzedni rząd nie zabezpieczył odpowiednich środków na wsparcie rolnictwa. - Zapewniliśmy 1 miliard złotych na dopłaty do kukurydzy - mówił. Zapewnił jednocześnie, że pomoc będzie kierowana do tych, którzy jej potrzebują. - Na bieżąco mamy informacje na temat tego, co do nas wpływa. Kontrola jest obecnie bardzo szczelna - zapewniał Kołodziejczak.