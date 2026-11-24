Z kraju Protest przedstawicieli branży drzewno-meblarskiej. Skala problemów jest "alarmująca" Oprac. Alicja Skiba |

Rzecznik rządu Adam Szłapka o proteście przedstawicieli branży drzewnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Protest rozpoczął się we wtorek pod kancelarią premiera w Warszawie. Przedstawiciele branży - zmagającej się z masowymi zwolnieniami - zrzeszeni w ramach Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego, domagają się m.in. zatrzymania ograniczenia dostępu do drewna.

Rzecznik rządu o "dużej podaży ze strony Chin"

- Branża drzewna jest ważnym elementem naszej gospodarki - zapewnił we wtorek rzecznik rządu w trakcie konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

- Zarówno Ministerstwo Klimatu i Środowiska, i Ministerstwo Finansów (...) wspólnie z branżą drzewną szukają odpowiednich rozwiązań, które ten temat rozwiążą - zaznaczył.

Jak podkreślił, "temat jest trudny ze względu na bardzo dużą podaż ze strony całej Europy i Chin".

- W stałym kontakcie z samorządowcami jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest zawsze gotowe na spotkania i współpracę - dodał.

Zapytany o wsparcie dla branży meblarskiej, odpowiedział, że "nie było to tematem posiedzenia Rady Ministrów".

- Pracuje nad tym Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Rozwoju i Technologii - wskazał.

Protest branży drzewno-meblarskiej w Warszawie Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Posłanka o "ograniczaniu racjonalnej gospodarki leśnej"

Posłanka PiS Małgorzata Golińska była obecna w trakcie protestu. Podczas briefingu zaznaczyła, że od 2024 r. polski rząd podejmuje "podyktowane ideologicznym podejściem decyzje, które prowadzą do ograniczenia prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej i roślinnej".

- Takiej, która była do tej pory wielofunkcyjna, zrównoważona, oparta na wiedzy eksperckiej, na doświadczenia leśników - podkreśliła.

- Obecna koalicja umówiła się, że wyłączy z racjonalnej gospodarki leśnej 20 procent powierzchni lasów - wskazała. - Ostatnio pod pozorem ochrony lasu kryje się prowadzenie rabunkowej gospodarki leśnej, bo jeśli są wyłączane kolejne obszary, a na pozostałych planuje się czy poleca się wchodzić w dużo intensywniejsze pozyskanie drewna, to leśnicy określają to jako popełnianie zbrodni na lesie - dodała.

Apele protestujących Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Postulaty branży drzewno-meblarskiej

Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność" przekazał na swojej stronie, że protest ma na celu upomnienie się "o przyszłość polskiej produkcji oraz stabilne miejsca pracy".

"Skala problemów w sektorze drzewno-meblarskim jest alarmująca. W danych dotyczących spadku zatrudnienia wskazuje się, że od kwietnia 2022 r. do września 2026 r. ubyło w branży 50 tysięcy etatów. Musimy zdawać sobie sprawę, że za każdą utratą etatu stoi konkretny człowiek, jego rodzina oraz lokalna społeczność, dla której zakłady drzewne czy meblarskie często stanowią główne źródło utrzymania" - poinformowano.

Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego przedstawił żądania Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Jak oceniono, "drogie i trudno dostępne drewno - będące podstawowym surowcem dla branży - oznacza utratę konkurencyjności polskich firm i dalszą redukcję miejsc pracy".

W związku z tym przedstawiono następujące postulaty:

zatrzymania dalszego ograniczania dostępu do drewna;

zapewnienia podaży drewna z Lasów Państwowych na poziomie co najmniej 41 mln metrów sześciennych rocznie od 2027 r., co "stanowi warunek stabilnej pracy zakładów i dalszego rozwoju branży";

zapewnienia konkurencyjnych warunków zakupu surowca, w tym "przejrzystych zasad dotyczących cen wywoławczych, zasad sprzedaży oraz warunków technicznych".

"Razem możemy więcej!" - zapewniono.