Dodatki do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka w wysokości 1 tys. złotych brutto - to jedno z założeń projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rząd planuje, że dodatki mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku. Rozwiązanie obejmie ok. 2,9 tys. osób.