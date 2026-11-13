Z kraju Maksymalne ceny gazu. Takie będą stawki w przyszłym roku Oprac. Alicja Skiba |

Domański o możliwym programie rządu dla cen gazu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Stefan Balaz/Shutterstock

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W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw.

Jakie będą stawki dla gazu?

Projektowane przepisy zakładają, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r. obowiązywać będzie maksymalna cena gazu dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych.

Zgodnie z projektem sprzedawcy gazu w rozliczeniach z częścią odbiorców końcowych będą stosowali cenę maksymalną wynoszącą 197,29 zł/MWh. Cena ta nie zawiera podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

Z oceny skutków regulacji projektu wynika, że nowe rozwiązania mają kosztować blisko 6,2 mld zł.

Wpływ na gospodarstwa domowe

Według resortu energii nowe projekt pozytywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych.

"Ustalenie maksymalnej ceny paliw gazowych na poziomie określonym w ustawie ograniczy wpływ wzrostu cen rynkowych na wysokość rachunków ponoszonych przez odbiorców objętych ochroną w 2027 r. Zgodnie z przyjętymi w projekcie ustawy założeniami, gospodarstwa domowe oszczędzą średnio w skali roku od 77 zł (w przypadku tzw. kuchenkowiczów) do 1863 zł (w przypadku gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe do celów grzewczych)" - wskazano.