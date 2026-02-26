200 tysięcy złotych zamiast 800 plus? "Pieniądze to nie jedyny powód spadku dzietności"

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o reformie PIP Źródło: TVN24 HD

W opinii Klubu Jagiellońskiego - opublikowanej w ramach serii "Prorodzinne prowokacje" - rozwiązania takie, jak wydłużone urlopy macierzyńskie, 500 plus, potem 800 plus, wzrost liczby miejsc żłobkowych, czy "babciowe", nie przyniosły skutku w ciągu ostatnich 12 lat. Zamiast tego, państwo miałoby oferować kapitał w wysokości 208 800 złotych na rzecz rodziców w ciągu miesiąca od urodzenia dziecka.

Skąd taka suma? Jak policzyli eksperci, to dokładna równowartość kwoty, na jaką rodzice mogą liczyć w ciągu 18 lat od urodzenia dziecka z tytułu 800 plus (172 800 zł) i "Aktywnego Rodzica" (36 000 zł).

"200 000 Plus" - cele i finansowanie

Według pomysłu, środki byłyby gromadzone na indywidualnych kontach i inwestowane, co miałoby je chronić przed inflacją. Rodzice mogliby korzystać z pieniędzy na rzecz takich celów, jak edukacja, ochrona zdrowia, wkład własny na pierwsze mieszkanie dla dziecka.

"W 2025 roku na Program 800 Plus wydaliśmy 62,8 miliarda złotych, zaś na 'Aktywnego Rodzica' – 6,2 miliarda. Jednorazowa wypłata świadczenia 200 000 Plus dla wszystkich urodzonych w minionym roku dzieci obciążyłaby budżet kwotą 49,5 miliarda, które państwo musiało wypłacić 'z góry' w miejsce rozłożonych na 18 lat zobowiązań" - wyliczyli eksperci Klubu Jagiellońskiego.

Ich zdaniem "naturalnym źródłem finansowania tej rewolucji" miałaby być 13. i 14. emerytura, na które zaplanowano w tym roku 33 mld zł.

Możliwy wybór świadczenia

Jednocześnie Klub Jagielloński uściślił, że "Program 200 000 Plus" miałby być programem bazowym, ale jednocześnie rodzice mogliby korzystać ze świadczeń prorodzinnych na dotychczasowych zasadach.

"Będzie możliwa rezygnacja z jednorazowej wypłaty lub jej części na rzecz świadczeń wypłacanych co miesiąc, w kwocie 800 złotych lub świadczenia 'Aktywny Rodzic' (w podstawowym modelu: 1500 zł miesięcznie od 12. do 35. miesiąca życia dziecka)" - wyjaśniono.

"Teoretyczna oszczędność" wobec rzeczywistych liczb

Jak zwróciła uwagę ekspertka Towarzystwa Ekonomistów Polskich dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, propozycja Klubu Jagiellońskiego ma "dwa główne wymiary, czyli dzietność i finansowanie".

- Dzisiaj 800 plus to wydatek z budżetu państwa ponad 60 mld zł rocznie. Proponowane przez Klub Jagielloński rozwiązanie – wypłata jednorazowa w wysokości 200 tys. zł dla rodzin, w których w danym roku przyszły na świat dzieci, to biorąc jako punkt wyjścia dane z 2025 r. (prawie 240 tys. urodzeń) kosztowałoby budżet państwa blisko 50 mld zł - wyliczyła ekonomistka.

Jak przyznała, jest to "teoretycznie oszczędność w stosunku do dzisiejszych wydatków z budżetu państwa".

- Pytanie jednak, czy Klub Jagielloński uwzględnił w swoich analizach rodziny już posiadające dzieci do lat 18, które otrzymują 800 plus. Czy dalej miałoby być im wypłacane to świadczenie? - zastanawia się Starczewska-Krzysztoszek.

Oceniła, że jeśli tak, oznacza to, że przez 18 lat od uruchomienia projektu "200 000 Plus", byłyby "i wydatki na poziomie 50 mld zł (jeśli kwota 200 tys. zł na każde nowo narodzone dziecko nie byłaby waloryzowana i przy poziomie urodzeń z 2025 r.), i wydatki na 800 plus". Te ostatnie jednak by malały każdego roku o liczbę osób kończących 18 lat, jak zaznaczyła.

- Czyli w pierwszym roku obowiązywania tego jak na razie hipotetycznego rozwiązania budżet musiałby pokryć wydatki w wysokości ok. 110 mld zł. W kolejnych latach średnio o 3,5-4 zł mld mniej każdego roku. Pytanie także, czy Autorzy zakładają, że 200 tysięcy złotych będzie wypłacane każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu dochodowego, czy też zakładają jakieś ograniczenia – dodała.

Wzrost o "co najmniej o 15 mld zł"

Analityczka stwierdziła, że "nie odnosząc się do politycznych aspektów takich źródeł finansowania tego rozwiązania, nawet przy likwidacji 13., 14. i 'babciowego', obciążenie budżetu wzrosłoby w wyniku wprowadzenia programu 200 000 Plus na początku jego obowiązywania o co najmniej 15 mld zł".

- W kontekście rosnących wydatków na zbrojenia, które przy dzisiejszych ryzykach geopolitycznych będą miały priorytet, i przy dzisiejszej sytuacji finansów publicznych wyasygnowanie dodatkowych miliardów złotych byłoby trudne – zaznaczyła dr Starczewska-Krzysztoszek.

- Ale załóżmy, że takie rozwiązanie połączone z likwidacjami wskazanych wydatków wchodzi w życie. Czy cel, który mu przyświeca, czyli wzrost dzietności, uda się zrealizować? Doświadczenie z programem 500 plus, a dzisiaj już 800 plus wyraźnie i jednoznacznie wskazuje, że nie – zawróciła uwagę.

"Jedynie przyspieszenie decyzji o dzieciach"

Jak podkreśliła, w pierwszym okresie, gdy świadczenie 500 plus weszło w życie – kwietniu 2016 r. – "przyspieszyło ono decyzje osób, które i tak chciały posiadać dzieci".

- Rzeczywiście, początkowo wskaźnik urodzeń wzrósł nieco ponad obserwowany wcześniej trend, ale później spadł. Przyczyna to brak zaufania do tego, czy wsparcie finansowe pozostanie, czy np. za rok może się okazać, że nie będzie na to pieniędzy. I analogiczne ryzyko jest w tym przypadku. 200 tysięcy złotych może przyspieszyć decyzje rodzin, które i tak planują powiększenie rodziny, ale ten efekt wygaśnie, jak wygasł w przypadku 500 plus. Pieniądze nie są bowiem jedyną i nie są główną przyczyną spadku dzietności w Polsce - przypomniała.

- Jeśli chcemy i możemy wydawać więcej publicznych pieniędzy, w tym jako "zachęty" dla wzrostu dzietności, to pomyślmy o tym, żeby te środki poszły na ochronę zdrowia. To jeden z elementów wielce istotnych przy podejmowaniu decyzji o posiadaniu potomstwa. Nie jest jedyny, ale z całą pewnością o dużej wadze, zwłaszcza dla kobiet podejmujących decyzję o zostaniu matkami, które chciałyby mieć zapewnioną dobrą, profesjonalną opiekę dla siebie i swoich dzieci. Przeznaczmy te pieniądze także na zwiększenie zakresu programu in vitro! – apelowała ekspertka Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

