Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

200 tysięcy złotych zamiast 800 plus? "Pieniądze to nie jedyny powód spadku dzietności"

|
shutterstock_2298833035
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o reformie PIP
Źródło: TVN24 HD
Analitycy Klubu Jagiellońskiego zaproponowali alternatywę dla świadczeń takich, jak 800 plus i "babciowe". W ramach wsparcia rodzice mieliby otrzymywać jednorazowo dużą kwotę na start, w wysokości 200 tysięcy złotych na każde dziecko. - Rozwiązanie może przyspieszyć decyzje rodzin, które i tak planują powiększenie rodziny, ale ten efekt wygaśnie, jak wygasł w przypadku 500 plus - powiedziała w rozmowie z redakcją tvn24.pl dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekspertka Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

W opinii Klubu Jagiellońskiego - opublikowanej w ramach serii "Prorodzinne prowokacje" - rozwiązania takie, jak wydłużone urlopy macierzyńskie, 500 plus, potem 800 plus, wzrost liczby miejsc żłobkowych, czy "babciowe", nie przyniosły skutku w ciągu ostatnich 12 lat. Zamiast tego, państwo miałoby oferować kapitał w wysokości 208 800 złotych na rzecz rodziców w ciągu miesiąca od urodzenia dziecka.

Skąd taka suma? Jak policzyli eksperci, to dokładna równowartość kwoty, na jaką rodzice mogą liczyć w ciągu 18 lat od urodzenia dziecka z tytułu 800 plus (172 800 zł) i "Aktywnego Rodzica" (36 000 zł). 

"200 000 Plus" - cele i finansowanie

Według pomysłu, środki byłyby gromadzone na indywidualnych kontach i inwestowane, co miałoby je chronić przed inflacją. Rodzice mogliby korzystać z pieniędzy na rzecz takich celów, jak edukacja, ochrona zdrowia, wkład własny na pierwsze mieszkanie dla dziecka.

"W 2025 roku na Program 800 Plus wydaliśmy 62,8 miliarda złotych, zaś na 'Aktywnego Rodzica' – 6,2 miliarda. Jednorazowa wypłata świadczenia 200 000 Plus dla wszystkich urodzonych w minionym roku dzieci obciążyłaby budżet kwotą 49,5 miliarda, które państwo musiało wypłacić 'z góry' w miejsce rozłożonych na 18 lat zobowiązań" - wyliczyli eksperci Klubu Jagiellońskiego.

Ich zdaniem "naturalnym źródłem finansowania tej rewolucji" miałaby być 13. i 14. emerytura, na które zaplanowano w tym roku 33 mld zł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
By otrzymać tysiąc złotych miesięcznie rodzic będzie musiał złożyć w gminie odpowiedni wniosek
800 plus. ZUS przypomina o ważnym terminie
Pieniądze
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2273493059
Tak typują lewe zwolnienia i nie tylko. "Niewidoczne gołym okiem" 
Maja Piotrowska
Złotówki Pieniądze PLN
Jak złożyć wniosek, kiedy wypłata? Nowy okres 800 plus

Możliwy wybór świadczenia

Jednocześnie Klub Jagielloński uściślił, że "Program 200 000 Plus" miałby być programem bazowym, ale jednocześnie rodzice mogliby korzystać ze świadczeń prorodzinnych na dotychczasowych zasadach.

"Będzie możliwa rezygnacja z jednorazowej wypłaty lub jej części na rzecz świadczeń wypłacanych co miesiąc, w kwocie 800 złotych lub świadczenia 'Aktywny Rodzic' (w podstawowym modelu: 1500 zł miesięcznie od 12. do 35. miesiąca życia dziecka)" - wyjaśniono.

"Teoretyczna oszczędność" wobec rzeczywistych liczb

Jak zwróciła uwagę ekspertka Towarzystwa Ekonomistów Polskich dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, propozycja Klubu Jagiellońskiego ma "dwa główne wymiary, czyli dzietność i finansowanie".

- Dzisiaj 800 plus to wydatek z budżetu państwa ponad 60 mld zł rocznie. Proponowane przez Klub Jagielloński rozwiązanie – wypłata jednorazowa w wysokości 200 tys. zł dla rodzin, w których w danym roku przyszły na świat dzieci, to biorąc jako punkt wyjścia dane z 2025 r. (prawie 240 tys. urodzeń) kosztowałoby budżet państwa blisko 50 mld zł - wyliczyła ekonomistka.

Jak przyznała, jest to "teoretycznie oszczędność w stosunku do dzisiejszych wydatków z budżetu państwa".

- Pytanie jednak, czy Klub Jagielloński uwzględnił w swoich analizach rodziny już posiadające dzieci do lat 18, które otrzymują 800 plus. Czy dalej miałoby być im wypłacane to świadczenie? - zastanawia się Starczewska-Krzysztoszek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Toną w długach. Średnia kwota to ponad 34 tysiące złotych
Dla seniora
biuro
Lawina wniosków do ZUS po zmianie przepisów
Dla pracownika
shutterstock_2549548975
Ważna zmiana w sprawie 800 plus. Jest zapowiedź rządu
Pieniądze

Oceniła, że jeśli tak, oznacza to, że przez 18 lat od uruchomienia projektu "200 000 Plus", byłyby "i wydatki na poziomie 50 mld zł (jeśli kwota 200 tys. zł na każde nowo narodzone dziecko nie byłaby waloryzowana i przy poziomie urodzeń z 2025 r.), i wydatki na 800 plus". Te ostatnie jednak by malały każdego roku o liczbę osób kończących 18 lat, jak zaznaczyła.

- Czyli w pierwszym roku obowiązywania tego jak na razie hipotetycznego rozwiązania budżet musiałby pokryć wydatki w wysokości ok. 110 mld zł. W kolejnych latach średnio o 3,5-4 zł mld mniej każdego roku. Pytanie także, czy Autorzy zakładają, że 200 tysięcy złotych będzie wypłacane każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu dochodowego, czy też zakładają jakieś ograniczenia – dodała.

Wzrost o "co najmniej o 15 mld zł"

Analityczka stwierdziła, że "nie odnosząc się do politycznych aspektów takich źródeł finansowania tego rozwiązania, nawet przy likwidacji 13., 14. i 'babciowego', obciążenie budżetu wzrosłoby w wyniku wprowadzenia programu 200 000 Plus na początku jego obowiązywania o co najmniej 15 mld zł".

- W kontekście rosnących wydatków na zbrojenia, które przy dzisiejszych ryzykach geopolitycznych będą miały priorytet, i przy dzisiejszej sytuacji finansów publicznych wyasygnowanie dodatkowych miliardów złotych byłoby trudne – zaznaczyła dr Starczewska-Krzysztoszek.

- Ale załóżmy, że takie rozwiązanie połączone z likwidacjami wskazanych wydatków wchodzi w życie. Czy cel, który mu przyświeca, czyli wzrost dzietności, uda się zrealizować? Doświadczenie z programem 500 plus, a dzisiaj już 800 plus wyraźnie i jednoznacznie wskazuje, że nie – zawróciła uwagę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Emerytury po waloryzacji. Wyliczenia i kwoty na 2026 rok

Emerytury po waloryzacji. Wyliczenia i kwoty na 2026 rok

Pieniądze
Na granicy wydolności. Europejczycy widzą wielki problem, Polacy również

Na granicy wydolności. Europejczycy widzą wielki problem, Polacy również

Dla seniora

"Jedynie przyspieszenie decyzji o dzieciach"

Jak podkreśliła, w pierwszym okresie, gdy świadczenie 500 plus weszło w życie – kwietniu 2016 r. – "przyspieszyło ono decyzje osób, które i tak chciały posiadać dzieci".

- Rzeczywiście, początkowo wskaźnik urodzeń wzrósł nieco ponad obserwowany wcześniej trend, ale później spadł. Przyczyna to brak zaufania do tego, czy wsparcie finansowe pozostanie, czy np. za rok może się okazać, że nie będzie na to pieniędzy. I analogiczne ryzyko jest w tym przypadku. 200 tysięcy złotych może przyspieszyć decyzje rodzin, które i tak planują powiększenie rodziny, ale ten efekt wygaśnie, jak wygasł w przypadku 500 plus. Pieniądze nie są bowiem jedyną i nie są główną przyczyną spadku dzietności w Polsce - przypomniała.

- Jeśli chcemy i możemy wydawać więcej publicznych pieniędzy, w tym jako "zachęty" dla wzrostu dzietności, to pomyślmy o tym, żeby te środki poszły na ochronę zdrowia. To jeden z elementów wielce istotnych przy podejmowaniu decyzji o posiadaniu potomstwa. Nie jest jedyny, ale z całą pewnością o dużej wadze, zwłaszcza dla kobiet podejmujących decyzję o zostaniu matkami, które chciałyby mieć zapewnioną dobrą, profesjonalną opiekę dla siebie i swoich dzieci. Przeznaczmy te pieniądze także na zwiększenie zakresu programu in vitro! – apelowała ekspertka Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Redagowała Aleksandra Szlasa

Autorka/Autor: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
800 plusŚwiadczenia socjalnedzieci
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
telefon, bankomat, smartfon
Awaria w największym banku w Polsce
Pieniądze
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Nowe funkcje Claude wchodzą do biur. Inwestorzy zaniepokojeni
Tech
Paweł Gruza
Media: prokuratura bada, czy doradca prezydenta wykorzystał poufne informacje
Najnowsze
Łuski 7,62x51 do amunicji w standardzie NATO w siedzibie zakładów Mesko w Skarżysku-Kamiennej
Polskie firmy obronne popierają SAFE. "Działamy wspólnie, by Polska tej szansy nie zmarnowała"
Z kraju
shutterstock_2445080647
Nierówne egzaminy na prawo jazdy. Instruktor alarmuje
Joanna Rubin-Sobolewska
Borge Brende, Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego
Kolejne nazwisko ze świata finansów w aktach Epsteina
Ze świata
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek wyklucza Amerykanów z testów
Tech
Michał Sołowow, właściciel firmy Synthos
To on jest najbogatszym Polakiem. "Coraz trudniej dostać się na listę"
Z kraju
Paweł Wojtunik, były szef CBA
Były szef CBA w Orlenie. Zajmie się bezpieczeństwem
Z kraju
Zakupy online
Apetyty na kredyty wzrósł. Zmieniła się ich wartość
Pieniądze
shutterstock_2670505423
Problemy Allegro. Regulator zleca przeszukanie
Handel
pzu_45
Rekordowe wyniki PZU. Zyski są miliardowe
Rynki
Harare
Odrzucili setki milionów dolarów od USA. Uznali to za zagrożenie
Ze świata
shutterstock_2579063507
Coraz więcej multidłużników w Polsce. Fala bankructw
Pieniądze
74-latka miała werbować potencjalne ofiary (zdjęcie ilustracyjne)
O tyle wzrosną limity dodatkowego przychodu emerytów
Z kraju
shutterstock_2630125311
Co z bańką AI? Nvidia pokazała wyniki, na które wszyscy czekali
Tech
Jamieson Greer
Nowe cła Trumpa. Jego doradca wyjaśnia, o co chodzi
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: Polska właśnie wyprzedziła Hiszpanię
Z kraju
Obrady Sejmu
Premier odrzucił poprzedni projekt. Jest decyzja Sejmu w sprawie kolejnego
Z kraju
Prezes NBP Adam Glapiński na spotkaniu z Tomem Rose'em
Glapiński spotkał się z ambasadorem USA
Z kraju
shutterstock_544997530_1
Alternatywa dla Węgier i Słowacji. Jest wsparcie z nowego kierunku
Ze świata
shutterstock_1202406175_1
"Poważne zagrożenie". Akcja serwisowa w Polsce
Moto
Sklep Gucci, Mediolan, Włochy
Słynna marka w ogniu krytyki. Przez grafiki
Ze świata
Wołodymyr Zełenski
"Prawdopodobnie ukraiński prezydent sądzi, że może robić, co chce, ale bardzo się myli"
Ze świata
Alice Walton
Spadkobierczynie, kobiety biznesu, gwiazdy. Oto amerykańskie miliarderki
Ze świata
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Wielkie banki wskazują na pilne zagrożenie. "Moment przełamania" na polskim rynku
Pieniądze
Siedziba ministerstwa rolnictwa
Resort: na polski rynek nie trafiły kwestionowane partie wołowiny z Brazylii
Z kraju
shutterstock_2603953481
Dodatkowe zarobki emerytów i rencistów. ZUS przypomina o ważnym terminie
Dla seniora
autostrada a2 poznan shutterstock_2128223891
Od dzisiaj nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4
Moto
Český Krumlov to Praga w miniaturze
Polacy "napędzają turystykę" w tym kraju
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica