Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych

Adam Glapiński
Prof. Tyrowicz o polityce obniżki stóp procentowych
W trakcie listopadowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej odrzuciła wniosek Joanny Tyrowicz o podwyżkę stóp procentowych o 125 punktów bazowych - podał Narodowy Bank Polski. W listopadzie RPP obniżyła główną stopę o 0,25 punktu procentowego.

Wcześniej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podano, że Tyrowicz głosowała przeciw obniżce stóp w listopadzie o 25 pb., podczas gdy pozostałych 9 członków Rady Polityki Pieniężnej głosowało za uchwałą o cięciu kosztu pieniądza w tej skali - do 4,25 proc. dla stopy referencyjnej.

Klatka kluczowa-86908
Prof. Joanna Tyrowicz (RPP) o inflacji w Polsce: próbuję patrzeć na proces a nie patrzeć na jedną liczbę
Źródło: TVN24

W październiku RPP również odrzuciła wniosek Tyrowicz o podwyżkę stóp o 100 pb., we wrześniu o 75 pb., a w lipcu (w sierpniu brak posiedzenia decyzyjnego RPP) o 50 pb.

Na początku września Tyrowicz poinformowała, że według niej pożądany poziom stóp od lipca 2025 r. to 5,75 proc. przez kilka kwartałów.

Obniżki stóp procentowych w 2025 roku

Rada Polityki Pieniężnej w 2025 roku obniżyła stopy procentowe sześć razy (stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt proc.). Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc.

RPP obniżyła stopy ostatni raz w grudniu o 25 pkt bazowych. Wcześniej w listopadzie o 25 pb., w październiku o 25 pb., we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. oraz w maju br. o 50 pb.

Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się 13-14 stycznia 2026 roku.

Członkami RPP są: Adam Glapiński (prezes NBP, przewodniczący RPP), Ireneusz Dąbrowski, Iwona Duda, Wiesław Janczyk, Cezary Kochalski, Ludwik Kotecki, Przemysław Litwiniuk, Gabriela Masłowska, Joanna Tyrowicz, Henryk Wnorowski.

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

