Koniec z fałszywymi promocjami. Europa wypowiada wojnę nieuczciwym ofertom

"Puste napędzanie wyprzedaży"

- Wszyscy się łapiemy na promocje. Cały czas się nam zdarza. Bardzo lubimy promocje - mówią klienci w rozmowie z TVN24. Ale czy rzeczywiście to się opłaca? - Pracowałam akurat w handlu to wiedziałam o co chodzi. Raczej na to się nigdy nie załapuje - powiedziała inna. Klienci też wiedzą, że wyprzedaż to częsty trik sprzedawców. - Ceny przed wyprzedażami są wyższe, czyli to takie puste napędzanie wyprzedaży, bo wracają do kwoty sprzed podwyżki, wiec wychodzi na jedno - mówili. Niemal każdy jednak dał się kiedyś nabrać. - Naklejkę się odkleja, a tam cena niższa niż przed wyprzedażą - podkreślają. Zgodnie przyznają, że takie działania nie są fair.